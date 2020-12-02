Где наши деньги? Профсоюз подтвердил обоснованность жалоб алтайских педагогов на сокращение зарплаты

Алтайский краевой профсоюз работников народного образования и науки признал правомерность претензий педагогов Панкрушихинской школы по поводу снижения зарплаты. По словам учителей, они потеряли весомую часть доходов. О своих бедах они рассказали в коллективном обращении (имеется в распоряжении редакции «Политсибру»).

Стало меньше на пять тысяч

19 педагогов Панкрушихинского района Алтайского края пожаловались на снижение заработной платы с сентября 2020 года (у каждого от 2000 до 5000 рублей). Учителя недоумевают, почему в их школе отменили повышение выплат бюджетникам на 4,3% (принятое по указу правительства в 2019 году), а также резко упала стоимость стимулирующего балла.

«С 1 октября 2019 года была поднята зарплата в бюджетной сфере. Нам тоже добавили, но с 1 сентября 2020 года данные выплаты убрали», – сообщают педагоги.

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К тому же, по cловам работников образования, директор школы нарушил сроки ознакомления и подписания тарификации, допсоглашения к трудовому договору на 2020–2021 учебный год.

Более того, при снижении выплат, «часы», напротив, выросли.

«Нам приходится брать нагрузку в 1,9 ставки, а зарплата составляет 18 тысяч рублей за учебную часовую нагрузку в 34 часа. Наш труд оценивается ниже труда технического работника. А добавленные за классное руководство 5000 тысяч рублей не ощущаются от слова совсем», – утверждают работники образования.

Учителя предположили, что их зарплату попросту получили другие - водители, сторожа.

Все это изложено в коллективном обращении, которое они отправили губернатору края Виктору Томенко, председателю АКЗС Александру Романенко, депутату АКЗС Евгении Боровиковой, а также председателю краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Юрию Абдуллаеву.

Не снижаем, а считаем по-новому

Депутат АКЗС по данному округу Евгения Боровикова рассказала «Политсибру», что направила запросы о нарушении трудовых прав учителей школы в прокуратуру Алтайского края и в региональную Госинспекцию труда. Но ведомства нарушений в оплате педагогическим работникам не нашли.

Как пояснили учителям в краевом министерстве образования, зарплату снизили из-за сокращения часов и уменьшения численности учащихся в районе (не в школе!) на 15,3%.

Региональная инспекция труда же сообщила, что директору школы вынесено «предостережение о недопустимости нарушения трудовых обязательств». Также установлено, что руководитель образовательного учреждения не уведомил работников об предстоящих изменениях в начислении выплат. А это следовало сделать за два месяца до.И все ведомства утверждают, что зарплата бюджетников выросла. На те самые 4,3%.

Идите и судитесь

И только лишь краевой профсоюз работников образования и науки признал, что в данной школе учителям действительно необоснованно урезали зарплаты. Причем как в компенсационной части, так и в стимулирующей.

«Нарушено постановление администрации Панкрушихинского района от 29.10.2019 года о повышении оплаты труда и приказ директора Панкрушихинской школы», – следует из ответа профсоюза.

Там посоветовали педагогам постараться решить вопрос с директором школы в досудебном порядке. Если не удастся – идти в суд.

Напомним, что в ноябре этого года с подобной жалобой обратились и педагоги Алейска. По их словам, базовая часть зарплаты еле дотягивала до МРОТ, а стимулирующие выплаты сократили полностью.

«У некоторых педагогов зарплата снизилась более, чем на 10 тыс. рублей ежемесячно. Нагрузка же осталось на прежнем уровне», – сказано в обращении 56 учителей к депутату Госдумы Александру Терентьеву.

А в октябре подобные жалобы озвучили педагоги Топчихинского района, об этом сообщал «Банкфакс».