Задолженность Алтайского края по зарплате выросла за год в три раза

Задолженность по зарплате в регионах Сибири превысила полмиллиарда рублей. что существенно больше, чем годом ранее. Этот вопрос обсудили на совещании у полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло 1 декабря.

Долги в целом

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По данным Росстата, суммарная задолженность Алтайского края по заработной плате на 1 ноября 2020 года составила 10,8 млн рублей. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Так, по статистике всё того же Росстата на 1 ноября 2019 года, Алтайский край имел 3,5 млн задолженности по зарплате.

Всего регионы СФО на 1 ноября 2020 года должны работникам 558,1 млн рублей. В 2019 году этот показатель составлял 386,3 млн.

В этом году самым крупным должником Сибири является Кемеровская область. На Кузбасс приходится 68% от общей задолженности СФО (381,8 млн рублей). В 2019 году задолженность была меньше, но всё равно составляла весомую сумму – 202,6 млн рублей. Основная группа неплательщиков – предприятия угольной промышленности.

Также большой процент просрочки в Красноярском крае (73,2 млн рублей) и Новосибирской области (62, 9 млн рублей).

«При этом около 70% от общей задолженности сформированы на более чем 120 предприятиях, которые находятся в состоянии банкротства», - сказано релизе пресс-службы полпреда.

Сергей Меняйло отметил, что в ходе банкротства гашение долгов по зарплате во многом зависит от конкурсных управляющих. И призвал органы власти координировать работу управляющих и кредиторов, участвовать в поисках инвесторов.

Сокрытые долги

Ещё одна проблема округа – сокрытие долгов от органов статистики. Так, на 1 ноября 2020 года общая сумма укрытой от учета задолженности оценивается в 186 млн рублей. Лидером здесь выступает Омская область со «спрятанным» 118,5 млн рублей.

Предприятия Сибири, не подлежащие государственному статистическому наблюдению, должны работникам 1,1 млрд рублей. Здесь лидерами являются Алтайский и Красноярский края, Иркутская и Новосибирская области.

Суммарный размер просроченной задолженности по зарплате в СФО составил более 1,5 млрд рублей перед 21,4 тысячами работников. С февраля 2020 года данный показатель вырос на 25%, добавили в пресс-службе полпреда.

Выплаты медикам

Особая тема - своевременность выплат медикам, работающим в условиях коронавируса. В Алтайском крае, как и во всех других регионах СФО, были вопросы по стимулирующим выплатам врачам, среднему и младшему персоналу за особые условия труда. Были случаи, когда не вычитали налог на доходы физических лиц, неправильно учитывали время работы медиков и другие нарушения.

Прокуроры восстановили права 9,5 тыс. человек, медперсоналу выплачено свыше 219 млн рублей стимулирующих надбавок.