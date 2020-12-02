Жителям Алтайского края начали выдавать бесплатные лекарства от COVID-19. Какие и как их получить?

Пациенты, проходящие лечение от коронавируса на дому, теперь получают бесплатные медикаменты. В Алтайском крае их начали выдавать 1 декабря. В краевом Минздраве рассказали, что сделать, чтобы их получить.

А получить их могут пациенты, у которых врач определит минимум два симптома ковида.

«Клиника заболевания имеет свои особенности. Сочетание определенных симптомов говорит о том, что пациенты, вероятно, больны коронавирусной инфекцией. Например, высокая температура и отсутствие обоняния или одышка и температура. При постановке диагноза обязательно будет учитываться анамнез. Если пациент был в контакте с инфицированным, необходимо максимально быстро начинать лечение до получения результатов теста», – рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава региона Жанна Вахлова.

Выдавать препараты будет как врач поликлиники при обращении пациента и направления на лечение на дому, так и бригада скорой помощи или врач, вызванный на дом.

Сейчас власти прорабатывают еще один вариант, но пока не ввели - через волонтеров.

Пациенты, которые проходят лечение в больнице, будут, как и раньше, получать препараты там.

«В больницах имеется достаточный запас медикаментов для лечения больных ковидом», - подчеркнули в ведомстве.

Какие препараты будут получать пациенты:

При легком течении болезни - набор c противовирусными и жаропонижающими медикаментами.

При среднем течении без пневмонии - то же самое плюс антикоагулянты.

При наличии признаков пневмонии и среднетяжелом течении инфекции - к набору добавят гормоны и антибиотики.

Только врач решает, какой именно набор препаратов выдать. И выдает только то, что нужно для лечения ковида. Медикаментов на сопутствующие заболевания в наборах не будет. Рассчитывать на бесплатный набор могут только вновь выявленные пациенты. Если больному диагноз был поставлен раньше начала выдачи лекарств, то лекарства ему уже не положены.

Напомним, Алтайской край получил на бесплатны лекарства 87 млн рублей.

По всем вопросам обращайтесь в колл-центры или на горячие линии министерства здравоохранения Алтайского края: 8-800-350-35-25 (круглосуточно), 623648 (с 9 до 18), АКГУП «Аптеки Алтая» – (3852) 38-34-48 (с 08:00 до 17:00 в рабочие дни).