В Алтайском крае за сутки умерло еще 12 человек с коронавирусом

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 226 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 228 пациентов, умерло 12 человек, от COVID-19 - 7.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 226 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 63, Заринск – 13, Рубцовск – 11, Бийск, Яровое - по 9 заболевших, Алейск, Тальменский район – по 8 заболевших, Романовский, Тогульский, Шипуновский районы – по 7 заболевших, Зональный, Первомайский, Топчихинский районы – по 6 заболевших, Новоалтайск, Залесовский, Локтевский, Родинский, Рубцовский - по 5 заболевших, Благовещенский район – 4 заболевших, Егорьевский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Павловский, Табунский районы – по 3 заболевших, Завьяловский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Ребрихинский, Троицкий, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Алейский, Баевский, Заринский, Кытмановский, Советский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 26577 человек, в т.ч. 1810 детей. Выздоровели всего 22 940 (+228 за сутки) человек. Умерло 1138 (+12 за сутки) человек, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 586 (+7 за сутки) человек; иные причины смерти – 548 (+5 за сутки) человек; на экспертизе – 4 человека.

По состоянию на 2 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 447 человек. Кроме этого, 1 248 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 577, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 149.

Минздравом края развернуто 5 355 коек, к кислороду имеют подключение 2839, с ИВЛ – 488. Резервных коек - 1660.

422 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 405 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из 26577 заболевших у 7644 больных выявлена внебольничная пневмония, 12452– у заболевших ОРВИ, в 6481 случае – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 841626 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 4275 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4707 за минувшие сутки.