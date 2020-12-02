Бессарабов, Прокопьев и Терентьев снова стали самыми медийными в ноябре

Тройка лидеров в медиарейтинге алтайских думцев в ноябре осталась неизменной. Первую строчку, как и месяц назад, занял Даниил Бессарабов, за ним Александр Прокопьев и Александр Терентьев.

Бессарабов в ноябре получил новый пост в комитете Госдумы по госстроительству, его назначили первым заместителем председателя комитета. Об этом повышении написали многие краевые и федеральные СМИ. Также депутат сообщил, что бывший бизнес-омбудсмен Павел Нестеров теперь будет работать в его команде. Эта новость активно цитировалась в прессе, поскольку история с назначением краевого уполномоченного по правам предпринимателей была одной из главных политических тем ноября.

Александр Прокопьев в прошлом месяце продолжил помогать медицинским и другим социальным учреждениям. На средства депутата были закуплены антисептики в ковидный госпиталь Бийска и в колледжи наукограда и Барнаула. Также он вместе с Александром Карелиным приветствовал участников соревнований по греко-римской борьбе, которые прошли в начале ноября в Барнауле.

Лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев выступил в СМИ с комментарием по проекту федерального бюджета. Депутат считает, что государство должно увеличить меры социальной поддержки. Также к Терентьеву обратились учителя алейской школы, которым урезали зарплату. Это обращение удалось донести до краевых властей, сейчас ситуацию под контроль взял краевой минобр.

В ноябре выбрался из «аутсайдеров» Сергей Шаргунов. Обычно о нем мало пишут в краевых СМИ, но сейчас он занял четвертую строчку. Депутат-коммунист в своей программе на телеканале «Россия 24» обратил внимание правоохранителей на смерть барнаульского реаниматолога горбольницы № 10 Юрия Кочетова. По мнению Шаргунова, многим на фоне эпидемии «очень удобно ссылаться на особые обстоятельства, не соблюдая законы и ни за что не отвечая», прежде всего за жизни людей. Эмоциональную цитату подхватили многие краевые издания и федеральные медиа.

Тройка лидеров ноября:

Так распределились остальные места в рейтинге:

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «ПОЛИТСИБРУ», «ТОЛК», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», официальный сайт администрации края, официальный сайт Барнаула, «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

Подсчет производится с помощью новостных агрегаторов Яндекс и Google. За 100% берется общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.