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В Алтайском крае задержан еще один управленец «Алтай-Фореста» по обвинению в незаконных рубках

Новости
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 В Алтайском крае задержали замгенерального директора по лесопользованию компании «Алтай-Форест».  По информации на сайте компании, эту должность занимает Дмитрий Гуляев. «Алтай-Фореста» принадлежит депутату АКЗС Николаю Бушкову.  

Как сообщает пресс-служба УФСБ России в Алтайском крае, он заключен под стражу на два месяца.  Ему уже предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Предварительно установлено, что обвиняемый в период с октября 2018-го по ноябрь 2019 годов организовал и контролировал незаконные рубки лесных насаждений в объеме более 500 куб. м на территории Тальменского района Алтайского края. В результате чего Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 6,4 млн рублей.

Это уже второй арест управленца в компании.  Ранее Политсибру сообщал о Начальнику Ларичихинского производственного участка ООО «Алтай-Форест» предъявлено обвинение в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

 Оба обвинения предъявлены в рамках одного дела

Экс-глава алтайского сельсовета обвиняется в организации масштабных незаконных рубок леса

Экс-глава алтайского сельсовета обвиняется в организации масштабных незаконных рубок леса

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Региональному Минприроды этими действиями был причинен материальный ущерб на сумму свыше 6,4 млн рублей

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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