Алтайский минздрав порекомендовал жителям пользоваться бесконтактными градусниками вместо ртутных

Жители Алтайского края пожаловались на дефицит ртутных градусников в аптечных сетях. Региональный минздрав объяснил, что ждать их поступления не стоит.

«Еще в 2014 году Российская Федерация присоединилась к Минаматской конвенции по ртути. Ей запрещаются ртутные термометры, поскольку они считаются небезопасными. Мы с этого года должны эти градусники прекратить выпускать и продавать. Поэтому произошла переориентация на электронные термометры», - пояснила «Алтайской правде» заместитель начальника отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Минздрава края Светлана Попова.

При этом начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению этого министерства Жанна Вахлова порекомендовала пользоваться бесконтактными термометрами, так как они, по ее мнению, более удобны и безопасны.

«Можно, например, померить температуру спящему человеку. Для лечебной сети в условия пандемии коронавируса однозначно возможно только применение бесконтактных термометров. Это предотвращает заражение. Поэтому бесконтактные термометры – это наше будущее. Надо перестать искать ртутные термометры, и переходить на новое поколение», - заявила она.

Как известно, бесконтактные термометры стоят существенно дороже ртутных и даже электронных контактных термометров. При этом точность измерения вызывает многочисленные нарекания у жителей региона. Жан6на Вахлова считает, что этого удастся избежать. Если точно соблюдать инструкцию к нему.