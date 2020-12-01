«Газпром» вложит почти 60 млрд рублей в газификацию Алтайского края

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период. Подробности сообщили в пресс-службе компании.

В 2021–2025 годах компания в регион вложит 59,9 млрд рублей.

На эти средства построят 600 км газопроводов-отводов с тремя газораспределительными станциями - до Ребрихи, Рубцовска и Славгорода. И проложит межпоселковые газопроводы для газификации Ярового и 21 населенного пункта в Алтайском, Зональном, Косихинском районах, а также в Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном (эти четыре района газифицируются впервые). Газ получат крупные предприятия пищевой и сельскохозяйственной промышленности, теплоэнергетики.

Газификация Фото: пресс-служба "Газпром"

Правительство края возьмет на себя строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 3 тысяч домовладений, 27 котельных и предприятий.

Напомним, сейчас в крае действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 13,3%, в том числе городов — 17,6%, сельской местности — 9,4%.

«Газпром» и Алтайский край ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации, подчеркнули в компании.