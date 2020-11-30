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От зернышка до копеечки. Как заканчивается аграрный год в Алтайском крае

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Автор: Политсиб.ру

#Специальные проекты #Политсибру #праздники. политика
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