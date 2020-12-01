Несладкий ноябрь. Как в регионах Сибири выросло количество заболевших COVID-19 к началу зимы

Ноябрь для Сибири, как и для всей страны, стал месяцем обострения эпидситуации по коронавирусу. Самый значительный рост показали Красноярский и Алтайский края, а также Иркутская область. Это следует из данных информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)

Устали от ковида. В Алтайском крае стали меньше писать и искать о коронавирусе в интернете Новости 30.11.2020 18:23

В СФО по данным на 30 ноября зарегистрировано 214 665 положительных диагнозов COVID-19. И в последний осенний месяц в Сибири продолжилось нарастание эпидемии – вторая волна пришла в макрорегион позднее, чем в центральные районы и федеральные округа России.

Красноярский край – лидер. По итогам месяца доля по заболевшим в СФО составляет 17%. Самые высокие показатели у него и по общему числу заболевших - к концу месяца здесь превышен порог в 36 тысяч инфицированных. А месячный прирост составил 9 787 случаев (также первое место в Сибири).

На втором месте по доле (15%)занимает Иркутская область. За месяц регион преодолел порог в 32 тысячи инфицированных, а прирост выявленных случаев за октябрь - 7 777.

На третьем месте Алтайский край – здесь 12% заболевших за месяц из общего количество инфицированных в СФО. В ноябре регион перешагнул отметку в 26 тысяч инфицированных, месячный прирост составил 6 912 случаев.

Доля Новосибирской области – 11%. Количество заболевших превысило 22 тысячи человек, месячный общий прирост - 5 381 случай.

Замыкает пятерку лидеров Омская область с долей в 11%. К концу месяца здесь было зарегистрировано в 22 тысячи случаев заболеваний. Только за ноябрь выявлено 6 780 случаев.

У Кузбасса в общей доле 10%. Область преодолела планку в 20 тысяч зараженных. Но теперь не входит в число «антилидеров» по количественному приросту (5 536 зарегистрированных диагнозов).

Доля Томской области – 9%. С начала пандемии здесь зарегистрировано 18 тысяч случаев.

Республики Тыва и Хакасия занимают по 6% от общесибирского «пирога», в обоих регионах уже более 12 тысяч заболевших.

И, наконец, в Республике Алтай 5% заболевших от общих показателей по Сибири.