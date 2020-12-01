«Нежданчик». Главой Каменского района стал депутат Иван Панченко

Депутаты Каменского райсобрания наконец-то назначили полноправного главу района. Им неожиданно стал депутат Иван Панченко. Такое решение не без споров приняли на заседании во вторник, 1 декабря, сообщил «Политсибру» источник.

Стало известно, когда в Каменском районе появится глава. Но это не точно Новости 24.11.2020 14:47

Эту кандидатуру поддержали 12 народных избранников. Остальные два фаворита набрали всего по два голоса. Это зампредседателя комитета по законности и местному самоуправлению Барнаульской городской Думы (от ЛДПР) Дмитрий Ворсин и замглавы администрации Каменского района Евгения Гордиенко. Еще один бюллетень оказался испорченным.

Напомним, конкурсная комиссия допустила до финального этапа 12 кандидатов из 13, подавших документы на участие.

Кроме Панченко, Ворсина и Гордиенко за пост боролись исполнительный директор ООО «Агрохолдинг «Солтон» Евгений Ермаков, индивидуальный предприниматель Сергей Кумоняев, директор ООО «Сибавто» (Барнаул) Вячеслав Аксенов.А также временно не работающий Борис Кайзер, пенсионеры Валерий Юткин, Александр Пустовар и Владимир Осадченко, мастер районных электрических сетей Александр Гладушкин, главный специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора Павел Глотов.

На самом голосовании Сергей Кумоняев взял самоотвод, а Кайзер публично заявил, что депутатам надо выбрать более достойного кандидата, чем он. А Аксенов и Глотов вовсе не пришли на заседание.

На этапе собеседования комиссия допустила всех кандидатов (кроме 13-го, которого сняли на этапе проверки поданных документов). Но при этом члены комиссии признали, что многие участники конкурса не показали необходимых для должности главы навыков, знаний и умений. Речь, в частности, про Гладушкина, Аксенова, Кумоняева.

Эпопея с главой длится уже больше года. В августе 2019 года занимавший этот пост Федор Найден был отстранен по суду из-за уголовного дела. Пока шел суд его обязанности исполняла заместитель Евгения Гордиенко. Обвинительный приговор вступил в силу только в мае 2020 года. Конкурс на подбор нового главы объявили только в июне. Завершились все необходимые по закону процедуры лишь в ноябре.