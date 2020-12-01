Алтайские золотодобытчики пойдут под суд за незаконную добычу золота, его продажу и взяточничество

Прокуратура Алтайского края завершила расследование уголовных дел о незаконном обороте драгоценных металлов и даче взятки. В незаконной деятельности подозревают троих руководителей ООО «Золотодобывающее предприятие Артель старателей «Алтай-2» и ООО «Артель старателей «Сибирь». Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Алтайские старатели обвиняются в незаконной торговле золотом Новости 20.11.2020 9:57

По данным следкома, с мая по декабрь 2019 года двое учредителей добывали драгоценные металлы на нелицензированном участке в Заринском район. Полученное золото они незаконно хранили и перевозили под видом минерального сырья, которое содержит драгоценные металлы.

Золото злоумышленники продавали в один из коммерческих банков, несмотря на то, что оно подлежало обязательной сдаче в Государственный фонд драгоценных металлов РФ.

В ведомстве отмечают, что предприниматели нанесли государству вред на общую сумму более 18 млн рублей. Их задержали и предъявили обвинение по ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконная сделка с драгметаллами, незаконные хранение и перевозка драгметаллов).

Однако на этом история не закончилась. 39-летний предприниматель, который рассчитывал купить золотодобывающие предприятия, узнал о заведённом на золотодобытчиков уголовном деле и попытался дать взятку сотруднику ФСБ в 300 тысяч рублей. Оперативник отказался взять деньги и на этого предпринимателя тоже завели уголовное дело (покушение на взятку, ч.3 ст. 30, п. п. «а», «б» ч.4 ст. 291 УК РФ).

«В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали. Следователем СК в обеспечение гражданского иска на их имущество наложен арест на общую сумму более 20 миллионов рублей», - пояснили в следкоме.

Уголовное дело направлено в Заринский городской суд.