Прокуратура попытается взыскать с гендиректора «Барнаулкапстроя» ещё 3,6 млн рублей

Прокуратура обжаловала приговор бывшему директору «Барнаулкапстроя» Александру Канакову, которого признали виновным в получении взятки от подрядчика. Об этом сообщает «Толк».

Экс-директор «Барнаулкапстроя» приговорён к 4 годам строгого режима за взятку Новости 16.11.2020 17:45

Суд вынес приговор Канакову 16 ноября 2020 года. Экс-руководителя компании-застройщика приговорили к четырём годам колонии строгого режима, штрафу 15 млн рублей и запретили занимать некоторые должности в течение пяти лет.

А 25 ноября прокуратура подала апелляцию в суд. Ведомство планирует получить деньги с арестованной собственности Канакова – недвижимости, ювелирных украшений и автомобилей. Имущества хватит и на штраф в 15 млн рублей, и на сумму взятки – 3,6 млн. Таким образом, Канаков может заплатить государству 18,6 млн рублей.

Напомним, следствие установило, что Александр Канаков с июля по сентябрь 2020 года получил 3,6 млн рублей от директора одной из фирм-подрядчиков. Эти деньги были лишь частью от полной суммы взятки в 15 млн. За взятку подчинённые Канакова без как-либо проблем должны были принимать работу подрядчиков, которые строили многоквартирный дом. Деньги Канаков делил с бывшим вице-мэром Барнаула Сергеем Деминым. Против экс-чиновника также возбудили уголовное дело, но суд пока не вынес решение.

Следствие считает, что данная взятка – не единственная у Канакова. В 2019 году он потратил 158 тысяч рублей на оплату поездки Демина на Канары. По версии следствия, Канаков сделал это, чтобы встать у руля «Барнаулкапстроя».