За сутки в Алтайском крае умерло еще 12 человек и заразилось коронавирусом 222

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 222 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 130 пациентов, умерло 12 человек, от COVID-19 - 12.

Устали от ковида. В Алтайском крае стали меньше писать и искать о коронавирусе в интернете Новости 30.11.2020 18:23

Новые случаи выявлены в следующих территориях: Барнаул – 66, Бийск – 24, Рубцовск–18, Заринск – 13, Славгород – 11, Бурлинский, Павловский, Третьяковский, Угловский районы – по 7 заболевших, Локтевский, Михайловский районы - по 6 заболевших, Рубцовский район – 5, Яровое, Благовещенский, Волчихинский район – по 4 заболевших, Алейск, Змеиногорский, Поспелихинский районы – по 3 заболевших, Егорьевский, Ключевской, Краснощековский, Первомайский, Смоленский, Топчихинский, Тогульский районы – по 2 заболевших, Залесовский, Завьяловский, Ребрихинский, Романовский, Суетский, Троицкий, Тюменцевский, Табунский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 26 351 человек, в т.ч. 1794 ребенка. Выздоровели всего 22 712 (+130) человек. Умерло 1126 (+12) человек (все взрослые), в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 579 (+12) человек; иные причины смерти – 543 (0) человека; на экспертизе – 4 человека.

По состоянию на 1 декабря находится на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 461 человек. Кроме этого, 1 324 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 629, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 151.

Минздравом края развернуто 5 355 коек, к кислороду имеют подключение 2839, с ИВЛ – 488. Резервных коек - 1 570.

440 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 434 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание на дому.

Из 26351 заболевших: у 7580 больных инфекция протекает в виде внебольничной пневмонии, у 12309 заболевших – как ОРВИ, в 6462 случаях – бессимптомное течение.

На новую коронавирусную инфекцию обследован 837351 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 245,21 исследований на каждые 100 тысяч жителей или 4377 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований за минувшие сутки – 4597.