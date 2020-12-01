Война и мир. Какие министерства Алтайского края чаще всего оказываются в суде

В арбитражные споры и разбирательства вовлекаются не только коммерческие предприятия, но зачастую и различные органы власти: комитеты горадминистраций, сами администрации, подведомственные и бюджетные учреждения, а также министерства всех уровней. «Политсибру» выяснил, как часто приходится отстаивать свою позицию в суде министерствам Алтайского края.

Поскольку алтайские министерства создавались и реорганизовывались в разное время (некоторые существую всего год, другие – почти 30 лет), «Политсибру» выяснил среднее количество судебных разбирательств, в которых ведомства участвуют за один год.

Самые миролюбивые алтайские министерства

Ни в одном деле не поучаствовало Минсвязи, что, впрочем, неудивительно, поскольку создано оно менее двух лет назад. А вот министерство промышленности и энергетики существует уже 14 лет, однако за всё это время судилось лишь трижды: один раз выступая истцом и дважды – ответчиком. Столько же раз истцом и ответчиком оказывалось алтайское министерство культуры. За 18 лет оно фигурировало в 19 делах, однако в 14 из них – в качестве третьего лица.

Самые конфликтные министерства Алтайского края

Самым конфликтным министерством Алтайского края оказалось Минприроды. За семь лет своего существования ведомство фигурировало в 479 арбитражных процессах, выступая истцом более чем в 200 из них (и почти в стольких же – ответчиком). В среднем министерство судится почти 70 раз в год. В последнее время, например, резонансными стали иски Минприроды к различным предприятиям лесного хозяйства в Алтайском крае (ЛХК «Алтайлес», ООО «Алтай-Форест»).

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства тоже существует уже семь лет (до 2019 года - Минстройтранс) и за это время успело поучаствовать в 335 арбитражных делах. Однако, в отличие от Минприроды, которое примерно в равных пропорциях выступает истцом или ответчиком, Минстрой более «агрессивен». В 224 делах он являлся истцом и лишь в 59 – ответчиком. В среднем за год министерство участвует почти в 50 арбитражных делах, причём 32 из 50 само же и инициирует.

Министерство финансов на фоне Минприроды и Минстроя выглядит довольно миролюбиво: 695 судов за 19 лет существования. В среднем, это 37 процессов в год, причём, лишь в одном из них Минфин выступает истцом. В 19 из этих 37 разбирательств ведомство защищается, а в 17 – участвует в качестве третьего лица.

Минприроды Алтайского края – одно из самых сутяжных в Сибири

По конфликтности Минприроды Алтайского края с большим отрывом обгоняет аналогичные ведомства всех прочих регионов Сибирского федерального округа, за исключением лишь Минприроды Красноярского края, которое судится едва ли не через день.

В среднем, Республика Тыва участвует в 3,8 делах за год, Новосибирская область – в 4,2 делах, Иркутская – 5, Томская – 12,9, Омская – 15,2, Республика Хакасия – 28,4, Кузбасс – 33,2, Республика Алтай – 34,3, Алтайский край – 68,4, Красноярский – 182,7.

Были министры и нет министров

Напомним, что экс-глава Минприроды Алтайского края Владимир Попрядухин стал единственным краевым министром, ушедшим в отставку с начала 2020 года. Поскольку уже на исходе ноябрь, то вполне вероятно, что единственным он и останется. Интересно, что спустя месяц в отставку отправился и глава федерального Минприроды Дмитрий Кобылкин. 11 ноября он был единогласно избран врио замсекретаря Генсовета «Единой России». Его кандидатуру на этот пост предложил председатель партии Дмитрий Медведев.

Отставка Попрядухина прошла на фоне скандалов в лесной отрасли, в том числе, судебных разбирательств с арендаторами, арестов высокопоставленных чиновников управления лесами и некоторых других лиц. Помимо лесов проблемной оказалась также реализация "мусорной реформы". Некоторые аналитики предполагают, что в настоящее время ведётся перераспределение финансово ёмких сфер влияния в отрасли, а особое внимание Кремля будет уделяться реализации министерством природы нацпроектов.

Арбитражные дела, в которых участвовали парламенты регионов СФО:

Верховный Хурал Республики Тыва – 1 дело за 26 лет

Государственное собрание (Эл Курултай) Республики Алтай – 3 дела за 23 года

Верховный совет Республики Хакасия – 6 дел за 25 лет

Законодательная Дума Томской области – 5 дел за 26 лет

Законодательное собрание Новосибирской области – 5 дел за 30 лет

Законодательное собрание Омской области – 3 дела за 27 лет

Законодательное собрание Иркутской области – 6 дел за 26 лет

Законодательное собрание Кемеровской области-Кузбасса – 8 дел за 25 лет

Законодательное собрание Красноярского края – 6 дел за 21 год

Алтайское краевое Законодательное Собрание – 42 дела за 26 лет

Подготовил Максим Стрелковский