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Алтайский край получил  уже 700 миллионов из выделенного  дополнительного миллиарда "на бедность"

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Очередной транш в более чем 300 млн рублей поступил в регион. Средства предназначены на реализацию мероприятий по поддержке малого бизнеса. Средства уже доводятся до конечных получателей и направляются на инвестиционные цели, уточняет пресс-служба правительства  края.

Всего на 1 декабря в регион из федерального бюджета направлено около 700 миллионов по программе индивидуального социально-экономического развития региона.  Напомним, в 2020 году  было принято решение о выделении дополнительного миллиарда в год 10 дотационным регионам. Алтайский край вошел в их число.  Деньги  направляются  на докапитализацию фонда развития Алтайского края и фонда микрозаймов, субсидирование приобретения оборудования субъектами МСП, создание инженерной и дорожной инфраструктуры в целях стимулирования жилищного строительства, обновление коммунальной и дорожно-строительной техники.  Также одним из объектов .построенных в рамках программы будет  - общеобразовательная школа в поселке Спутник Барнаула.

В 2020 году  малому бизнесу  по программе через Фонд развития Алтайского края   достанется 100 миллионов рублей из федерального бюджета.  На следующий год эта сумма должна увеличиться в 2,5 раза и составить 250 миллионов рублей. Всего за период реализации программы  на поддержку малого бизнеса планируется  направить 940 миллионов рублей.

Оставшиеся 300 миллионов рублей поступят в регион в ближайшее время.  Эти средства будут направлены на финансирование приобретения дорожно-строительной техники для развития региональной дорожной сети.

  

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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