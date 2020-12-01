Алтайский край получил уже 700 миллионов из выделенного дополнительного миллиарда "на бедность"

Очередной транш в более чем 300 млн рублей поступил в регион. Средства предназначены на реализацию мероприятий по поддержке малого бизнеса. Средства уже доводятся до конечных получателей и направляются на инвестиционные цели, уточняет пресс-служба правительства края.

Всего на 1 декабря в регион из федерального бюджета направлено около 700 миллионов по программе индивидуального социально-экономического развития региона. Напомним, в 2020 году было принято решение о выделении дополнительного миллиарда в год 10 дотационным регионам. Алтайский край вошел в их число. Деньги направляются на докапитализацию фонда развития Алтайского края и фонда микрозаймов, субсидирование приобретения оборудования субъектами МСП, создание инженерной и дорожной инфраструктуры в целях стимулирования жилищного строительства, обновление коммунальной и дорожно-строительной техники. Также одним из объектов .построенных в рамках программы будет - общеобразовательная школа в поселке Спутник Барнаула.

В 2020 году малому бизнесу по программе через Фонд развития Алтайского края достанется 100 миллионов рублей из федерального бюджета. На следующий год эта сумма должна увеличиться в 2,5 раза и составить 250 миллионов рублей. Всего за период реализации программы на поддержку малого бизнеса планируется направить 940 миллионов рублей.

Оставшиеся 300 миллионов рублей поступят в регион в ближайшее время. Эти средства будут направлены на финансирование приобретения дорожно-строительной техники для развития региональной дорожной сети.