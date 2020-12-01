Зима без нареканий. Алтайский край представил на Госсовете опыт внедрения метода альткотельной в теплоснабжении

Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин и генеральный директор СУЭК и СГК (куда входит Сибирская генерирующая компания) Степан Солженицын приняли участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Энергетика» 27 ноября. Они рассказали об опыте региона в переходе на модель альтернативной котельной в теплоснабжении.

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Алтайский край - первый регион, который перешел на этот метод. Его ввели в Барнауле и Рубцовске, в процессе перехода Бийск (заявка по нему находится на утверждении в Правительстве РФ).

Также в режиме альткотельной работают Самарская, Оренбургская и Кемеровская области, Красноярский край, Хакасия.

В Алтайском крае, например, систему вводили в условиях 63% износа оборудования теплоисточников и 78% теплосетей во всех населенных пунктах с централизованным теплоснабжением.

И положительные результаты уже есть. Благодаря новому методу и инвестиционным вложениям в 2 млрд рублей три последних отопительных сезона прошли без нареканий. Власти больше не приходится выделять дополнительные бюджетные средства в поддержание инфраструктуры, рассказал Александр Климин. Напомним, что с 2012 по 2015 год выделить пришлось 570 млн рублей.

«За последние пять лет объем перекладки тепловых сетей в Рубцовске увеличился с 2 км в 2016 году до 8 км в 2020 году. За счет этого удалось добиться почти четырехкратного сокращения числа потребителей, традиционно попадавших под отключение отопления», - добавил Александр Климин.

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В Барнауле после перехода на альткотельную объемы перекладки теплосетей увеличились в 3,5 раза. Количество отключенных потребителей сократилось в 1,4 раза. А экономия бюджета города, по данным Климина, составила 95 млн рублей.

Представители остальных регионов также оценивают метод как реально действующий механизм решения накопившихся проблем и развития инфраструктуры в социально чувствительной отрасли.

По словам Степана Солженицына, СГК планирует вложить в города, перешедшие на новый метод регулирования (сейчас их четыре в зоне работы компании), 20 млрд рублей. Еще 20 млрд компания направит в города, которые скоро перейдут на эту систему.

«В целом наша программа по модернизации теплоснабжения может достигнуть 60 млрд», - сообщил Степан Солженицын.

Теплоснабжение - конкурентный рынок, так что потребители должны иметь возможность выбирать способ теплоснабжения, уверен он. СГК будет предлагать цену на тепло ниже, чем у других поставщиков.

«Мы следим за тем, чтобы всегда давать потребителю предложение лучше, чем то, которое он мог бы получить как-то отдельно. Вот в этом, наверное, главный смысл всей этой концепции», - подчеркнул руководитель СГК.

Министр энергетики РФ Александр Шульгинов добавил, что на метод альткотельной перешло 13 городов России. Утвержденные инвестиции составили 92 млрд рублей.

Еще восемь городов сейчас на рассмотрении, сумма планируемых инвестиций - 60 млрд рублей. Так что общая сумма вложений уже превышает 150 млрд рублей.