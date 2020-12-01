Депутат парламента Алтайского края получил штраф за нарушение режима самоизоляции

Депутата Алтайского краевого Заксобрания, главу компании «Алтай-Форест» Николая Бушкова оштрафовали за нарушение анти-ковидных правил. Такое решение 27 ноября вынес Центральный районный суд Барнаула.

Несколько депутатов АКЗС заболели коронавирусом или ОРВИ Новости 29.10.2020 10:42

Судя по материалам на сайте суда, депутату предъявили обвинение по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания либо невыполнение предписания органа, осуществляющего санитарно-эпидемиологический надзор).

Судья назначил ему штраф. По данным «Интерфакса», Бушкову придется выплатить 15 тысяч рублей. А поводом якобы стало нарушение режима самоизоляции при наличии подтвержденного коронавируса.

Как ранее сообщал «Политсибру», ковидом переболели уже несколько депутатов АКЗС. А также члены краевого правительства и глава региона Виктор Томенко.