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Депутат парламента Алтайского края получил штраф за нарушение режима самоизоляции

Новости
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Депутата Алтайского краевого Заксобрания, главу компании «Алтай-Форест» Николая Бушкова оштрафовали за нарушение анти-ковидных правил. Такое решение 27 ноября вынес Центральный районный суд Барнаула.

Несколько депутатов АКЗС заболели коронавирусом или ОРВИ

Несколько депутатов АКЗС заболели коронавирусом или ОРВИ

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Судя по материалам на сайте суда, депутату предъявили обвинение по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания либо невыполнение предписания органа, осуществляющего санитарно-эпидемиологический надзор).

Судья назначил ему штраф. По данным «Интерфакса», Бушкову придется выплатить 15 тысяч рублей. А поводом якобы стало нарушение режима самоизоляции при наличии подтвержденного коронавируса.

Как ранее сообщал «Политсибру», ковидом переболели уже несколько депутатов АКЗС. А также члены краевого правительства и глава региона Виктор Томенко.

Скандалы, интриги и никаких расследований. Чем запомнится седьмой созыв парламента Алтайского края

Скандалы, интриги и никаких расследований. Чем запомнится седьмой созыв парламента Алтайского края

Аналитика

Обзор действующего созыва АКЗС

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Автор: Политсиб.ру

Фото: talmenkalife.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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