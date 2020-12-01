Деньги за воздух. Алтайский депутат настаивает на пересмотре платы за вывоз мусора

Уже два года в Алтайском крае действует мусорная реформа. Но система до сих пор не налажена. Жители жалуются на высокую плату за вывоз отходов, переполненные баки и свалки вокруг населенных пунктов. Подобные обращения неоднократно поступали и депутату парламента Алтайского края Ивану Дирксу (избран в АКЗС по округу, включающему Славгород, Яровое и Бурлинский район). Он направил запросы в органы власти и оказалось, что тут действительно есть вопросы.

Что-то тут не сходится

Иван Диркс обратился в краевые минприроды, минстрой (курирует сферу ЖКХ) и в тарифное управление. И, судя по официальным данным, фактический объем собираемого мусора может быть существенно меньше, чем учтено при формировании тарифов.

Депутат приводит цифры по родной Славгородской зоне (куда кроме города входят также Яровое, Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Ключевский, Немецкий национальный, Родинский, Суетский, Табунский и Хабарский районы).

«В 2019 году в Славгородской зоне, согласно Территориальной схеме (официальный документ, в котором прописана оптимальная модель по обращению с ТКО в регионе – прим.ред.), должно было быть образовано 85 тысяч тонн отходов. Хотя при этом управление по тарифам утвердило 47 тысяч тонн за год. На самом деле на полигоны оператор завез значительно меньше – чуть более 18 тысяч. Разница получается почти в пять раз. А минстрой предоставил данные на 22 тысячи тонны (это только за три квартала прошлого года)», - рассказал народный избранник.

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То есть цифры не сходятся и по плану, и по факту.

Если отходов меньше, то почему не пересмотрели тариф на 2020 год, а если эти отходы есть, то почему их не довозят до полигона (и куда их тогда довозят), задается вопросом депутат. И предполагает, что такая ситуация может быть и в других зонах.

Какое это имеет значение? Очень большое. На основании этих данных из террсхемы просчитывается тариф для регионального оператора (цена за тонну перевезенных твердых коммунальных отходов). А из этого тарифа - плата граждан. Когда систему только вводили, в крае не знали точно, сколько образуется отходов. Брали примерные расчеты. Но вот прошел 2019 год и теперь у власти есть все цифры (каждый оператор отчитывается об объеме перевезенных ТКО, каждый полигон - об объеме принятых ТКО). И уже даже по одной зоне видно, что данные «не бьются».

Нужно менять подходы

Но тут вопросы не только и не столько к региональным операторам - они работают по установленным властями правилам. За коммунальную политику в крае отвечает несколько ведомств. Главные из них - минстрой и управление по тарифам.

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Иван Диркс считает, что ведомства должны менять действующий подход, рассчитывать нужно по фактическому объему. Сколько мусора собрал, сколько завез на полигон, такой счет потом и выставляешь за свои услуги. Общая сумма делится на количество образователей отходов. Система рабочая. Более того, именно так сейчас и платят юридические лица.

Давно нужно пересмотреть и саму Территориальную схему. Сейчас в ней заложен такой перерасчет массы в объем: 1 тонна ТКО = 5 кубических метров ТКО. На деле же, как говорят представители полигонов, в тонне кратно больше мусора - 11-15 кубов. Если привести все в соответствие, то тоннаж сократится в 2,2-3 раза. Соответственно, и объем работы операторов будет пересмотрен. А плата за вывоз мусора с населения - сократится минимум в два раза, уверен Диркс. Кстати, сейчас для жителей Славгородской зоны (регоператор ООО «Позитив88») установлен самый высокий в крае «тариф» - 71 рубль с человека в месяц.

Если расчет будет по фактическому объему, то у операторов появится стимул убирать несанкционированные свалки, строить мусоросортировочные линии, создавать переработку, добавляет депутат. А сейчас зачем напрягаться: сколько бы ты не привез на полигон - все равно получаешь фиксированный доход.

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Иван Диркс уверен, что необходимо также внести изменения в региональный отраслевой закон - четче прописать контроль услуги по вывозу ТКО со стороны власти.

Пока же депутат и его юристы видят в этой ситуации нарушение закона - как минимум незаконное обогащение, а то и вовсе мошенничество. А также бездействие власти.

Проверка реализации мусорной реформы уже привела к уголовному делу - в Красноярском крае бывшего замминистра тарифной политики обвиняют в незаконном включении расходов регоператора в тариф.

«Политсибру» направит запросы в минстрой, управление по тарифам, региональному оператору.