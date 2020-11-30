Устали от ковида. В Алтайском крае стали меньше писать и искать о коронавирусе в интернете

Центр политической конъюнктуры составил рейтинг регионов по уровню интереса к коронавирусу. И за последнюю неделю ноября в Алтайском крае резко сократилось количество сообщений в соцсетях и запросов в Яндексе.

Очередной алтайский министр на фоне пандемии коронавируса ушел на больничный Новости 27.11.2020 13:26

Так, с 23 по 29 ноября в социальных сетях жители края написали 6128 сообщений. Это на 7132 (!) сообщения меньше, чем за аналогичный период октября. Более чем в два раза меньше.

В поисковой системе Яндекс граждане сделали 19 651 запросов, касающихся тестирования на коронавирус. В целом региональная популярность темы коронавируса составила 58%.

В соседней Республике Алтай за минувшую неделю жители оставили в соцсетях 1075 сообщений. Это на треть меньше, чем месяцем ранее. А жители Новосибирской области «настрочили» более 14 тысяч сообщений (минус 9,5 тысяч к октябрю).

Чаще всего «гуглили» про COVID-19 жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области – около 500 тыс. запросов. Показатель региональной популярности составил 224%. А вот наименьший интерес к пандемии проявило население Чеченской Республики: всего 501 запрос и 9% региональной популярности.

Авторы рейтинга отмечают, что «сводки о новых случаях коронавируса становятся обыденностью и не вызывают столь бурной реакции в соцсетях». Но если будет новый всплеск количества заболеваний, то интерес к этой теме у общества возрастет. До ближайшей волны отката.

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 224 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровело 224 пациента, умерло 12 человек, от COVID-19 - 12. Общее число заболевших ковидом составляет 26 129 человек. Уже выздоровели 22 582 человека.