ЛДПР просит губернатора Томенко сделать 31 декабря в Алтайском крае выходным днем

Глава алтайских либерал-демократов Максим Крайн написал обращение к губернатору региона Виктору Томенко с предложением сделать 31 декабря выходным днем. Он считает, что этот рабочий день нужно перенести на другую дату.

«В целях рационального использования гражданами рабочего времени просим вас рассмотреть возможность перенести рабочий день с 31 декабря на иной выходной день», – сказано в письме.

Он уверен, что в этот день многие вместо работы занимаются подготовкой к празднованию Нового года.

По словам Максима Крайна, инициатива неоднократно была озвучена в правительстве, но одобрения не получила. А вот в Белгородской области власти пошли навстречу жителям и объявили 31 декабря выходным днем.

Напоминаем, в прошлом году жители края уже обращались с подобной просьбой к губернатору Томенко. На что глава региона ответил, что не видит серьезного запроса, чтобы делать последний день года выходным днем. И не сделал.