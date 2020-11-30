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В Барнауле намерены сократить самый большой ковидный госпиталь

Новости
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Об этом на аппаратном совещании в правительстве региона рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

«Мы рассматриваем возможность сокращения. Нам нет необходимости держать его достаточно большим. На этой неделе будем сокращать коечный фонд в 12-й городской больнице, это порядка 240 коек, и возобновлять помощь по другим профилям, которые там были ранее», - отметил Дмитрий Попов.

Федеральным минздравом  для регионов поставлена задача  сохранения 20% коечного фонда  в ковидных госпиталях. Этой нормы в регионе будут придерживаться.  Кроме того, начинается выдача лекарств пациентам, лечащимся от коронавируса амбулаторно.

Напомним, первым  ковидным госпиталем, который  закрылся на помывку, стал инфекционный корпус центра охраны материнства и детства.

Ковидный госпиталь, расположенный в Алтайском краевом центре охраны материнства и детства, закроется на помывку

Ковидный госпиталь, расположенный в Алтайском краевом центре охраны материнства и детства, закроется на помывку

Новости

В каком качестве он возобновит свою работу пока неизвестно. 

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

1000

сергей

когда убогие наш госпиталь для ветеранов войны вернете к стенке вас надо...

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сергей

томенко опять без маски

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