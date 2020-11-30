В Барнауле намерены сократить самый большой ковидный госпиталь

Об этом на аппаратном совещании в правительстве региона рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

«Мы рассматриваем возможность сокращения. Нам нет необходимости держать его достаточно большим. На этой неделе будем сокращать коечный фонд в 12-й городской больнице, это порядка 240 коек, и возобновлять помощь по другим профилям, которые там были ранее», - отметил Дмитрий Попов.

Федеральным минздравом для регионов поставлена задача сохранения 20% коечного фонда в ковидных госпиталях. Этой нормы в регионе будут придерживаться. Кроме того, начинается выдача лекарств пациентам, лечащимся от коронавируса амбулаторно.

Напомним, первым ковидным госпиталем, который закрылся на помывку, стал инфекционный корпус центра охраны материнства и детства.