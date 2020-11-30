Коронавирус увеличил банковские накопления жителей Алтайского края

За время пандемии, с апреля по сентябрь 2020 года, вклады жителей Алтайского края выросли на 3,1%. А именно на 2,7 тысяч рублей. Это следует из данных рейтинга регионов по динамике вкладов населения, составленного аналитиками РИА Новости.

Алтайский край занял в этом рейтинге 67 место, одно из последних мест у него и среди регионов Сибири. По данным на 1 октября в среднем на жителя региона приходится 88,5 тысяч депозитных рублей.

Регионы СФО в рейтинге распределились следующим образом:

Красноярский край (19 место по РФ) - прирост вкладов за полгода составил 7,7 тыс. рублей (+ 6,1%)

Республика Хакасия (28 место) – 6,1 тыс. (+ 7,3%)

Иркутская область (36 место) – 5,2 тыс. (+ 3,9%)

Томская область (40 место) – 4,8 тыс. (+ 3,6%)

Кемеровская область (53 место) – 4 тыс. (+ 3,4%)

Омская область (61 место) – 3,2 тыс. (+ 2,7%)

Алтайский край (67 место) – 2,7 тыс. (+ 3,1%)

Республика Алтай (73 место) – 1,9 тыс. (+ 3,9%)

Республика Тыва (75 место) – 1,6 тыс. (+ 5,4%)

Новосибирская область (85 место) – 2,4 тыс. (- 1,4%)

Получается, что объемы вкладов среди регионов Сибири сократились только в Новосибирской области. Регион занял последнее место рейтинга не только по СФО, но и по всей России.

А первую строчку рейтинга занимает Москва, где в среднем объем депозитов на душу населения за указанные шесть месяцев вырос на 37 тысяч рублей.В целом по стране, за апрель-сентябрь 2020 года объем вкладов на человека вырос примерно на 9 тысяч рублей. То есть такую сумму в среднем смогли скопить граждане России за полгода.

«Можно было бы ожидать более слабого результата в столь сложных экономических условиях, но где-то скорость накопления даже ускорилась из-за дополнительной экономии», - отметили составители рейтинга.