Коронавирус увеличил банковские накопления жителей Алтайского края

За время пандемии, с апреля по сентябрь 2020 года, вклады жителей Алтайского края выросли на 3,1%. А именно на 2,7 тысяч рублей. Это следует из данных рейтинга регионов по динамике вкладов населения, составленного аналитиками РИА Новости.
Алтайский край занял в этом рейтинге 67 место, одно из последних мест у него и среди регионов Сибири. По данным на 1 октября в среднем на жителя региона приходится 88,5 тысяч депозитных рублей.
Регионы СФО в рейтинге распределились следующим образом:
Получается, что объемы вкладов среди регионов Сибири сократились только в Новосибирской области. Регион занял последнее место рейтинга не только по СФО, но и по всей России.
А первую строчку рейтинга занимает Москва, где в среднем объем депозитов на душу населения за указанные шесть месяцев вырос на 37 тысяч рублей.В целом по стране, за апрель-сентябрь 2020 года объем вкладов на человека вырос примерно на 9 тысяч рублей. То есть такую сумму в среднем смогли скопить граждане России за полгода.
«Можно было бы ожидать более слабого результата в столь сложных экономических условиях, но где-то скорость накопления даже ускорилась из-за дополнительной экономии», - отметили составители рейтинга.
Менее 15 тысяч рублей в месяц получают 19,4% сотрудников в Алтайском крае