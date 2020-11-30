Что считать корпоративом? Алтайские рестораторы намерены подписать петицию к властям

Рестораторы заявили о готовности подписать петицию в адрес властей Алтайского края. Они говорят, что их бизнес и без того пострадал из-за пандемии. А запрет на проведение корпоративов вообще поставит «на колени».

Позицию обозначила управляющий рестораном «ПолзуновЪ» Галина Колодкина. Решение о запрете новогодних корпоративов она назвала ударом ниже пояса.

По данным Толка. Ее уже поддержали коллеги. К примеру, управляющая банкет-холлом «Облака» Анна Герасимова удивляется по поводу дат:

«Получается, 14 декабря проводить корпоративы можно, а 15 декабря нельзя. Прекрасно».

При этом она отметила, что в торговых центрах магазинах и общественном транспорте по-прежнему полно людей, а общепит снова будет терпеть убытки.

Галина Колодкина попыталась разобраться в непростом вопросе и даже обратилась за разъяснениями в Роспотребнадзор

Ей пояснили, что рестораны могут работать, но без проведения новогодних корпоративов:

«Я пыталась спросить, что в их понимании корпоратив, но мне ответить не смогли. Мы же можем провести мероприятие, рассадив людей за разные столики по пять человек. Будет это считаться корпоративом?» – рассуждает Колодкина.

Кстати, в минувшую пятницу вопросы на тему, что считать корпоративом, задавали депутаты АКЗС. Представитель регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина так и не смогла пояснить разницу между «корпоративом» и «просто решили хорошо посидеть». Тем не менее в очередной раз напомнила о том, что массовые меропрриятия приведут к распространению инфекции.

Рестораторы говорят, что у них есть возможность принять большую группу людей и при этом соблюсти все санитарные требования. В противном случае люди все равно будут кучковаться в офисах.