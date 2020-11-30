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Алтайский край получит федеральный транш на поддержку малого бизнеса

Новости
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Алтайский край получит транш по программе индивидуального развития. Деньги будут направлены на поддержку малого бизнеса и должны поступить в регион в начале декабря, сообщает пресс-служба министерства экономического развития России.

Алтайский край получит еще 16 млрд рублей из федерального бюджета в 2021 году

Алтайский край получит еще 16 млрд рублей из федерального бюджета в 2021 году

Новости

Точная сумма, которую получит регион, не уточняется. Известно лишь, что общая сумма на пять регионов (кроме Алтайского края это еще Курганская область, республики Алтай, Калмыкия, Карелия и Тыва) - 1,46 млрд рублей.

В Республике Алтай деньги пойдут на развитие туризма, авиаперевозок, транспорта и коммунальной инфаструктуры. А в Тыве помощь получат комплекс для производства железобетонных изделий и кирпича. 

Напомним, в прошлом году правительство поддержало инициативу Минэкономразвития о разработке индивидуальных программ для 10 субъектов РФ с низким уровнем социально-экономического развития. К ним относятся Алтайский край, Республика Алтай, Карелия, Тыва, Чувашская Республика, Псковская область, Калмыкия, Марий Эл и Адыгея.

«Реализация индивидуальных программ развития регионов является частью Общенационального плана восстановления экономики до 2024 года. Подготовительные работы, начатые в 2020 году в рамках реализации программ, дадут толчок к снятию существующих ограничений и поддержанию темпов социально-экономического развития регионов», - отметил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Pexels

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