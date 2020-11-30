Алтайский край получит федеральный транш на поддержку малого бизнеса

Алтайский край получит транш по программе индивидуального развития. Деньги будут направлены на поддержку малого бизнеса и должны поступить в регион в начале декабря, сообщает пресс-служба министерства экономического развития России.
Точная сумма, которую получит регион, не уточняется. Известно лишь, что общая сумма на пять регионов (кроме Алтайского края это еще Курганская область, республики Алтай, Калмыкия, Карелия и Тыва) - 1,46 млрд рублей.
В Республике Алтай деньги пойдут на развитие туризма, авиаперевозок, транспорта и коммунальной инфаструктуры. А в Тыве помощь получат комплекс для производства железобетонных изделий и кирпича.
Напомним, в прошлом году правительство поддержало инициативу Минэкономразвития о разработке индивидуальных программ для 10 субъектов РФ с низким уровнем социально-экономического развития. К ним относятся Алтайский край, Республика Алтай, Карелия, Тыва, Чувашская Республика, Псковская область, Калмыкия, Марий Эл и Адыгея.
«Реализация индивидуальных программ развития регионов является частью Общенационального плана восстановления экономики до 2024 года. Подготовительные работы, начатые в 2020 году в рамках реализации программ, дадут толчок к снятию существующих ограничений и поддержанию темпов социально-экономического развития регионов», - отметил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин.