Алтайский край получит федеральный транш на поддержку малого бизнеса

Алтайский край получит транш по программе индивидуального развития. Деньги будут направлены на поддержку малого бизнеса и должны поступить в регион в начале декабря, сообщает пресс-служба министерства экономического развития России.

Алтайский край получит еще 16 млрд рублей из федерального бюджета в 2021 году Новости 19.11.2020 17:02

Точная сумма, которую получит регион, не уточняется. Известно лишь, что общая сумма на пять регионов (кроме Алтайского края это еще Курганская область, республики Алтай, Калмыкия, Карелия и Тыва) - 1,46 млрд рублей.

В Республике Алтай деньги пойдут на развитие туризма, авиаперевозок, транспорта и коммунальной инфаструктуры. А в Тыве помощь получат комплекс для производства железобетонных изделий и кирпича.

Напомним, в прошлом году правительство поддержало инициативу Минэкономразвития о разработке индивидуальных программ для 10 субъектов РФ с низким уровнем социально-экономического развития. К ним относятся Алтайский край, Республика Алтай, Карелия, Тыва, Чувашская Республика, Псковская область, Калмыкия, Марий Эл и Адыгея.