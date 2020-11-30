«Горячие фейки». В городах России распространяются поддельные уведомления о поверке счетчиков

Сибирская генерирующая компания сообщает, что жители многих городов часто получают уведомления от разных фирм с ярким заголовком «Предупреждение о поверке счетчика» горячей воды. Нередко такие «документы» оказываются поддельным, хотя там есть печать, штамп, подпись и даже qr-код. Как распознать поддержку, рассказали в пресс-службе СГК.
Поверка счетчиков горячей воды — обязательная процедура, которую нужно проводить раз в четыре года. В листовках некая компания ссылается на официальные нормативные документы и требует пройти обязательную поверку в установленный срок, иначе придется платить по нормативу. Вроде суть верная, но есть несколько «но».
Во-первых, таких тарифов на горячую воду и нормативов в Барнауле не утверждалось. Тариф на горячую воду в краевой столице давно состоит из двух позиций: стоимость холодной воды и стоимость ее подогрева: 21,74 рубля за 1 кубометр и 1 991,52 рубля за 1 гигакалорию соответственно. Все эти данные есть в ежемесячной квитанции, которую присылает ТСЖ или УК.
Во-вторых, точно знать, когда именно вам нужно поверять приборы учета, может только ваша управляющая компания или ресурсоснабжающая организация, куда УК передают данные.
«Дату поверки можно посмотреть лично в заводском паспорте на счетчик, если прибор был установлен впервые, или в предыдущем свидетельстве о поверке. Также в Личном кабинете Системы «Город» есть функция просмотра этих данных в разделе «Показания счетчиков», - уточнили в СГК.
Кроме того, до конца года в стране действует особое распоряжение: приборы учета воды, срок действия которых истек после 30 апреля 2020 года, считаются действующими до 31 декабря включительно.
Важно понимать, что наличие печати, qr-кода и даже названия, похожего на госучреждение не дает никакого подтверждения, что организация имеет право на проведение подобных работ.
Что делать, чтобы не попасться на обман:
Когда и как нужно поверять счетчик, если пришло время:
Возможны два варианта поверки.
Стоимость поверки в Барнауле с выездом на дом составляет около 500-700 рублей за один прибор учета. Процедура занимает около 20-30 минут.