«Горячие фейки». В городах России распространяются поддельные уведомления о поверке счетчиков

Сибирская генерирующая компания сообщает, что жители многих городов часто получают уведомления от разных фирм с ярким заголовком «Предупреждение о поверке счетчика» горячей воды. Нередко такие «документы» оказываются поддельным, хотя там есть печать, штамп, подпись и даже qr-код. Как распознать поддержку, рассказали в пресс-службе СГК.

Будь осторожны в местах проведения работ на тепловых сетях Новости компаний 13.11.2020 17:50

Поверка счетчиков горячей воды — обязательная процедура, которую нужно проводить раз в четыре года. В листовках некая компания ссылается на официальные нормативные документы и требует пройти обязательную поверку в установленный срок, иначе придется платить по нормативу. Вроде суть верная, но есть несколько «но».

Во-первых, таких тарифов на горячую воду и нормативов в Барнауле не утверждалось. Тариф на горячую воду в краевой столице давно состоит из двух позиций: стоимость холодной воды и стоимость ее подогрева: 21,74 рубля за 1 кубометр и 1 991,52 рубля за 1 гигакалорию соответственно. Все эти данные есть в ежемесячной квитанции, которую присылает ТСЖ или УК.

Во-вторых, точно знать, когда именно вам нужно поверять приборы учета, может только ваша управляющая компания или ресурсоснабжающая организация, куда УК передают данные.

«Дату поверки можно посмотреть лично в заводском паспорте на счетчик, если прибор был установлен впервые, или в предыдущем свидетельстве о поверке. Также в Личном кабинете Системы «Город» есть функция просмотра этих данных в разделе «Показания счетчиков», - уточнили в СГК.

Кроме того, до конца года в стране действует особое распоряжение: приборы учета воды, срок действия которых истек после 30 апреля 2020 года, считаются действующими до 31 декабря включительно.

Важно понимать, что наличие печати, qr-кода и даже названия, похожего на госучреждение не дает никакого подтверждения, что организация имеет право на проведение подобных работ.

Что делать, чтобы не попасться на обман:

Проверьте дату поверки в документах на счетчик,

Проверьте через интернет организацию, которая прислала извещение или в которую планируете обратиться за услугой поверки.

Когда и как нужно поверять счетчик, если пришло время:

Обратитесь в свою УК или ТСЖ. Они могут вызвать специалистов, с которыми работают постоянно и в чьих услугах уверены, а вы просто оплатите работу.

Если вам говорят, что вам нужно самостоятельно найти исполнителя, то в первую очередь запрашивайте документ об аккредитовании организации. Посмотрите на сайте Федеральной службы аккредитации, на какую именно услугу есть разрешение у выбранной вами компании. Оно должно соответствовать аттестату.

Возможны два варианта поверки.

Счетчик снимают, проверка проходит в лаборатории. Демонтировать счетчик можно либо самостоятельно, если есть знания и инструмент. Либо прибегнуть к помощи слесаря УК. После демонтажа нужно отвезти прибор в метрологическую лабораторию. Если его признают нормально функционирующим, то выдадут сертификат и счетчик обратно. Далее его вновь нужно будет установить. Поверку проводят на дому без демонтажа водосчетчиков. Вызываете специалиста компании, которая занимается поверкой, установкой и заменой приборов учета воды. Метролог при помощи переносной поверочной установки проведет все работы на месте, а после передаст целый пакет документов. Там будут свидетельство о поверке, договор на проведение поверки, акт приема-передачи, протокол поверки, копии документов, удостоверяющих аккредитацию организации (по запросу), кассовый чек.

Стоимость поверки в Барнауле с выездом на дом составляет около 500-700 рублей за один прибор учета. Процедура занимает около 20-30 минут.

Все документы, в том числе акты о поверке счетчиков нужно предоставить исполнителю коммунальных услуг (УК, ТСЖ, ЖЭУ). Только после этого система продолжит принимать показания вашего счетчика к учету.