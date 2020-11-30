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Главой Славгорода стала Людмила Подгора

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Славгородские депутаты выбрали главой города Людмилу Подгору. Такое решение они приняли утром в понедельник, 30 ноября, на сессии, сообщает источник «Политсибру».

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А выбирать пришлось всего из двух кандидатов: замглавы города, которая с лета работает в статусе и.о. главы города, Людмила Подгора и начальник Управления делами администрации Славгорода Алексей Мариненко.

Напомним, город остался без руководителя в июне 2020 года после того, как действующему главе Сергею Горбунову предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Его задержали прямо на рабочем месте во время получения 2 млн рублей от руководителя частной компании за возможность поставлять уголь на МУП «Теплосбыт». Уголовное дело уже направлено в суд.

Автор: Александра Черданцева

Фото: slavgorod.ru

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