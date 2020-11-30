Еще 12 человек умерло от коронавируса в Алтайском крае за сутки

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 224 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 224 пациента, умерло 12 человек, от COVID-19 - 12.

Новые случаи выявлены в следующих территориях: Барнаул – 62, Бийск – 17, Рубцовск – 15, Новоалтайск – 10, Заринск – 8, Тальменский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Алейск, Яровое, Благовещенский, Волчихинский, Кулундинский, Локтевский, Павловский, Ребрихинский , Родинский районы – по 4 заболевших, Славгород, Баевский, Ключевской, Михайловский, Первомайский, Троицкий, Угловский районы – по 3 заболевших, Алейский, Завьяловский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Косихинский, Красногорский, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Романовский, Рубцовский район, Тогульский, Хабарский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Бурлинский, Егорьевский, Мамонтовский, Новичихинский, Смоленский, Советский, Солтонский, Топчихинский, Табунский, Усть-Пристанский, Чарышский районы – по 1 заболевшему

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 26 129 человек. Уже выздоровели 22 582 человека. Умерло 1114 (+12 за сутки) человек, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 567 (+12 за сутки) человек; иные причины смерти – 543 (0) человека; на экспертизе – 4 человека.

По состоянию на 30 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 385 человек. Кроме этого, 1 449 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, также находятся в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 622, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 155.

Минздравом края развернуто 5 595 коек, к кислороду имеют подключение 3019, с ИВЛ – 488. Резервных коек - 1761.

459 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 460 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание на дому.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 832974 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 252,59 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3427 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3761 за минувшие сутки.