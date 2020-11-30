Алтайские медики прогнозируют увеличение иммунитета к коронавирусу до 70% в декабре

По данным иммунологической лаборатории, горбольницы №11 Барнаула, количество жителей с иммунитетом увеличилось с 4% в мае до 63% в ноябре. А в середине декабря предполагается, что он повысится до 70%. Таким образом можно будет говорить о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу.
Впрочем, речь в исследовании ведется о жителях Барнаула. На территории края вспышки коронавируса пришли позднее. Кроме того, в качестве дополнительного аргумента главврач горбольницы №12 приводит дополнительные признаки. Характерные именно для Барнаула:
Напомним, тестирование в горбольнице №11 проводится с мая. Тесты на антитела регулярно сдавали все 1200 сотрудников больницы. По словам главврача больницы Андрея Коломийца это позволило сформировать прогнозы по распространению заболеваемости, а также оценить, насколько сохраняется иммунная напряженность.
«Необходимо понимать, как долго будет сохраняться иммунитет и насколько он будет значимым по прошествии времени», - пояснял «Политсибру» Коломиец.
Он считает, что это обычная и нормальная работа, которую должен проводить любой организатор здравоохранения в крае - главврач.
Алтайские медики выяснили, у кого формируется иммунитет к коронавирусу