О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Выборы - 2021 Беседы с учеными
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Выборы - 2021
Беседы с учеными

Алтайские медики прогнозируют увеличение иммунитета к коронавирусу до 70% в декабре

Новости
0

По данным иммунологической лаборатории, горбольницы №11 Барнаула, количество жителей с иммунитетом увеличилось с 4% в мае до 63% в ноябре.  А в середине декабря предполагается, что он повысится до 70%. Таким образом можно будет говорить о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу. 

Впрочем, речь в исследовании ведется о жителях Барнаула. На территории края вспышки коронавируса пришли позднее.  Кроме того, в качестве дополнительного аргумента главврач горбольницы №12 приводит дополнительные признаки. Характерные именно для Барнаула:

  1. Снижение в 3-4 раза обращений в инфекционные и неотложные кабинеты поликлиник.
  2. Снижение с конца октября количества пневмоний при рентгенографии до 6-8 раз в поликлиниках города.
  3. Уменьшение вызовов скорой медицинской помощи
  4. Уменьшение загруженности  ковидных госпиталей до 70-80%.

Напомним, тестирование  в горбольнице №11  проводится с мая.  Тесты на антитела  регулярно  сдавали все 1200 сотрудников больницы.  По словам главврача больницы Андрея Коломийца  это позволило сформировать прогнозы по распространению заболеваемости,  а также  оценить, насколько сохраняется иммунная напряженность.  

«Необходимо понимать, как долго будет сохраняться иммунитет и насколько он будет значимым по прошествии времени», - пояснял «Политсибру» Коломиец.

Он считает, что это обычная и нормальная работа, которую должен проводить любой организатор  здравоохранения в крае - главврач.

Алтайские медики  выяснили, у кого формируется иммунитет к коронавирусу

Алтайские медики  выяснили, у кого формируется иммунитет к коронавирусу

Новости

Алтайские медики  выяснили, у кого формируется иммунитет к коронавирусу

59

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000