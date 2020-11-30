Реконструкция барнаульского аэропорта откладывается. А все из-за акций

Западно-Сибирская транспортная прокуратура направила письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в котором дала понять: если сделка по продаже пакета акций компании «Новапорт» состоится, то будет нарушен антипонопольный и федеральные законы.

Напомним, в 2023 году в алтайском аэропорту должен был появиться новый терминал площадью больше 8 тыс. кв. метров. Модернизацию должен был проинвестировать холдинг «Новапорт». Это был мощный проект: должны были не только построить еще одно здание, но и значительно расширить и благоустроить привокзальную площадь. В обмен на это правительство края (которое и является одним из собственников аэропорта) должно было «поделиться» своими акциями с холдингом «Новапорт». В результате доля акций последнего возросла бы с 48 до 75 процентов (блокирующий пакет). А у Алтайского края снизилась – с 52 до 25 процентов минус 1 акция.

«Заключая сделку с «Новапортом», регион в части имущественного контроля практически ничего не теряет. А с экономической точки зрения он только приобретает, поскольку речь идет о новых инвестициях в аэропорт. Правительство края, владея блокирующим пакетом акций, будет иметь возможность влиять на принятие принципиально важных для «Авиапредприятия «Алтай» решений», - считает начальник краевого управления имущественных отношений Елена Зинкова.

Директор «Новапорта» Сергей Рудаков тоже говорит о бонусах, которые приобретут барнаульцы после сделки. После реконструкции барнаульцы смогут регулярно летать во многие города России. А в Москву - еще и дешевле:

«…появится возможность организовать регулярные рейсы из Барнаула в Тюмень, Калининград, Пермь и другие российские города, входящие в аэропортовую сеть «Новапорта». Вдобавок в регион может наконец-то зайти лоукостер «Победа», что позволит существенно снизить стоимость авиабилетов в Москву, не уронив качества обслуживания пассажиров – отмечает он.

«Нарушаете нормы закона»

Казалось бы, что сделка на руку и тем, и другим. Но сибирская транспортная прокуратура решила, что таким образом аэропорт попросту перейдет в одни руки.

«Фактически рассматривается вариант проведения приватизации авиапредприятия путем продажи дополнительных эмитированных акций без проведения обязательных открытых торгов», - приводит цитату силовиков «Российская газета».

И продолжает: сделка возможна, если Алтайский край будет владеть не менее половиной акций плюс одной голосующей (а при сделке, напомним, доля акций региона снизилась бы с 52 до 25% (!)

«Исходя из статьи 40 ФЗ-178 «О приватизации государственного и муниципального имущества», увеличение уставного капитала такого АО, как «Авиапредприятие Алтай», возможно только при условии сохранения государством или муниципальным образованием своей доли в размере не менее чем в пятьдесят процентов голосов плюс одна голосующая акция», - сообщает издание.

В противном случае сделка будет противоречить федеральному закону №178.

Какой выход из ситуации?

По мнению прокуратуры, в данной ситуации было бы целесообразнее правительству края заключить концессию с холдингом. Они считают, что таким образом и аэропорт останется в собственности региона, и инвестиции, мол, пойдут в регион. А еще улучшится качество услуг для пассажиров.

Согласится ли холдинг на вариант с «концессией» - пока большой вопрос.

Так что решение о судьбе аэропорта вновь откладывается. Так что барнаульцам придется довольствоваться тем, что есть.