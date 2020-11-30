Пять вопросов «Алтайэнергосбыту», которые чаще всего задают клиенты в период пандемии

Пандемия меняет формат взаимодействия энергетиков с их клиентами. Изменились и вопросы, которые интересуют потребителей электроэнергии прежде всего. Представляем топ-пять наиболее задаваемых вопросов и приводим ответы на них.
Как передать показания прибора учёта, не выходя из дома?
Как оплатить за свет онлайн?
Оплатить счета можно также в ЛКК, мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» и на официальном сайте с помощью сервиса «Оплатить квитанцию онлайн». Регистрация в сервисе не требуется.
Как зарегистрироваться в «Личном кабинете клиента»?
Для удобства пользователей разработана простая видеоинструкция по регистрации и работе в ЛКК. Ознакомиться с ней можно на официальном сайте в разделе «Населению»/ «Видеоинструкция по регистрации в Личном кабинете на ПК» или «Видеоинструкция по регистрации в приложении «Мой Алтайэнергосбыт» на смартфоне.
Что можно сделать в «Личном кабинете клиента»?
Кроме передачи показаний счётчика и оплаты электроэнергии, клиентам доступны контроль начислений и оплат, подписка на электронную квитанцию, консультации специалистов, возможность заказа энергосервисных услуг.
Какими ещё способами можно заказать энергосервисные услуги онлайн?
Это можно сделать в интернет-магазине АО «Алтайэнергосбыт», на официальном сайте в разделе «Населению»/«Коммерческие услуги», а также по бесплатному телефону контактного центра АО «Алтайэнергосбыт» - 8 800 350 55 66.
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