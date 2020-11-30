Политическая хроника недели: главе Бийска предложили уйти, Осипов стал бизнес-омбудсменом, в Камне отобрали кандидатов

Прошлая неделя завершилась интересной новостью из Бийска. Депутаты предложили главе города покинуть свой пост. Они обвиняют мэрию в системных ошибках и срыве госпрограмм. Алтайские депутаты на сессии решили спорный вопрос с назначением уполномоченного по правам предпринимателей, а также утвердили еще ряд важный вопросов. В Каменской районе наконец отобрали кандидатов на пост главы. Об эти и других событиях в политической хронике «Политсибру».

Главе Бийска предложили уйти

Во время ноябрьского заседания Бийской городской Думы депутаты фракции КПРФ предложили главе города Александру Студеникину покинуть свой пост, сообщает «Бийский рабочий».

Лидер фракции Тимур Знагован заявил, что если этот вопрос не будет поддержан сейчас, то его можно вынести для обсуждения на следующую сессию.

Причиной такого поворота стал срыв программы «Городская среда», который обсуждался на сессии. Так, в этом году в Бийске не удалось сдать ни одно направление, заявленное в программе. Губернатор уже дал негативную оценку итогам программы в Бийске.

Спикер Думы Сергей Ларейкин назвал ошибки мэрии системными, отметив, что сорвана была не только программа «Городская среда», но и провалены работы на стадионе «Прогресс».

Осипова утвердили на пост бизнес-омбудсмена

На прошедшей 27 ноября сессии Алтайского Заксобрания депутаты утвердили Андрея Осипова на пост уполномоченного по правам предпринимателей. Таким образом, конфликтная история, возникшая в связи с недоверием бизнес-сообщества к Осипову, решилась мирным путем.

Большинство депутатов поддержали назначение Осипова. Но не обошлось без замечаний. Так член «Справедливой России» Людмила Суслова посоветовала новому бизнес-омбудсмену в работе дистанцироваться от партийной принадлежности, лидер ЛДПР в парламенте Владимир Семенов заметил, что к кандидату у него претензий нет, а вот процедура выдвижения и отсутствие конкуренции - это большой вопрос.

Напомним, прежний уполномоченный по правам бизнесменов Павел Нестеров ушел в отставку, и теперь будет работать в команде депутата ГД Даниила Бессарабова.

В Камне отобрали кандидатов на пост главы

В Каменском районе 24 ноября завершен второй этап конкурсного отбора кандидатов на пост главы муниципалитета. Кандидатов проверили на достоверность сведений, которые они представили на конкурс. Также каждый из них представил свое видение решения задач по развитию Каменского района.

Всего было отобрано 12 кандидатов. В ближайшее время депутаты Каменского райсобрания должны провести сессию, на которой отобранные кандидаты представят свои программы развития. После этого депутаты проголосуют за одного из претендентов.

Депутаты утвердили трехдневное голосование

Алтайские депутаты утвердили возможность проведения выборов в регионе в течение трех дней. Такое решение они приняли на сессии 27 ноября. Против высказались коммунисты и эсеры. По мнению оппозиции это снизит легитимность голосования.

Выборы смогут проходить не более трех дней. При этом краевая комиссия сможет сама решать, какие выборы сколько дней проводить, уточнила председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

Драчев возглавил администрацию ЗАТО Сибирский

Депутаты ЗАТО Сибирский в Алтайском крае проголосовали за назначение Сергея Драчева главой городского округа. Он избран сроком на пять лет. Драчев возглавляет администрацию военного городка с 2010 года.

Бывший мэр Рубцовска добивается обжалования

Экс-глава Рубцовска Владимир Ларионов намерен добиваться обжалования приговора по делу о мошенничестве, а прокуратура также намерена обжаловать его дело, но она добивается реального лишения свободы, пишет «Банкфакс».

Его обвиняли в мошенничестве, по версии следствия он незаконно присвоил себе 1,1 млн рублей. По решению суда Ларионов получил четыре года условного лишения свободы с испытательным сроком в четыре года, а также должен выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Бийских коммунистов чуть не лишили мандатов

Два депутата Бийской гордумы чуть не лишились мандатов из-за того, что вовремя не подали декларации о доходах, пишет «Бийский рабочий». Речь идет о Самире Кондауровой и Алексее Кульбякине.

Кульбякин опоздал с декларацией на несколько дней, Кондаурова затянула на несколько месяцев. Прокуратура потребовала досрочно лишить депутатов полномочий. Однако комитет по законности и местному самоуправлению выступил в защиту депутатов, назвав причины, по которым произошла задержка, уважительными. Напомним, из-за пандемии коронавируса в этом году сроки отчетности продлили до августа, но и в них не уложились два депутата.

Ни один из депутатов Бийска не проголосовал за исключение «нарушителей».

Голобородько сменил комитет

Депутат-единоросс Денис Голобородько сменил комитет в АКЗС. Он перешел в правовой из комитета по местному самоуправлению. Переход может быть связан с последующим назначением депутата на пост председателя комитета. Его прежний глава Андрей Осипов на сессии был назначен бизнес-омбудсменом.