«Отобрать и поделить». Как в Барнауле прошел митинг комсомольцев «Анти-кап» (фоторепортаж и видео)

Ленинский коммунистический союз молодежи (ЛКСМ) Алтайского края провел в Барнауле в воскресенье, 29 ноября, традиционный «Анти-кап». В шествии и митинге приняли участие комсомольцы из Красноярского, Забайкальского краев, Республики Алтай, Бурятии, Хакасии, Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областей.

Сначала молодые коммунисты провели шествие от памятника Ленину близ здания Краевого суда. Мероприятие было согласовано с администрацией города, для них на час перекрыли движение на проспекте Ленина в районе улиц Анатолия, Никитина и Гоголя.

Мероприятие контролировали сотрудники полиции и Росгвардии.

На площади Свободы они провели пикет, где раскритиковали власти и социально-экономическую ситуацию в стране. Кстати, такое широкое сибирское представительство обеспечил мероприятию слет представителей ЛКСМ «Торнадо». Основная его часть прошла в субботу, 28 ноября, в Барнауле. Участие в нем приняли комсомольцы со всего СФО.