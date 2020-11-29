В Алтайском крае за сутки умерло еще 13 человек. Количество инфицированных приближается к 26 тысячам

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 227 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 154 пациента, умерло 13 человек, от COVID-19 - 10.

Новые случаи выявлены в следующих территориях: Барнаул – 51, Рубцовск – 16, Заринск – 9, Тальменский район – 8, Павловский район – 7, Бийск, Ребрихинский, Рубцовский районы – по 6 заболевших, Славгород, Благовещенский, Волчихинский, Залесовский, Заринский, Краснощековский, Кулундинский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Родинский, Романовский, Троицкий районы – по 4 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Ключевской, Курьинский, Немецкий национальный, Первомайский, Шипуновский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Алейский, Баевский, Егорьевский, Завьяловский, Зональный, Косихинский, Смоленский, Солтонский, Тогульский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Красногорский, Кытмановский, Новичихинский, Панкрушихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Табунский, Усть-Калманский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 25 905 человек. Уже выздоровели всего 22 358 (+154) человек. Умерло 1102 (+13 за сутки) человека, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 555 (+10 за сутки) человек; иные причины смерти – 543 (+3 за сутки) человека; на экспертизе – 4 человека.

По состоянию на 29 ноября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 397 человек. 3 человека находятся там по другим обстоятельствам. Кроме этого, 1 450 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, также находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 501, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 170.

В госпиталях края развернуто 5 595 коек, к кислороду имеют подключение 3019, с ИВЛ – 488. Резервных коек - 1745.

467 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 552 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание на дому.

Из всех заболевших: у 7465 пациентов подтверждена внебольничная пневмония, у 12018 заболевших - ОРВИ, в 6422 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 829 547 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 255,04 исследований на каждые 100 тысяч жителей или 3563 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3895 за минувшие сутки.