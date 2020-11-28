В Алтайском крае за сутки умерло еще 14 человек с коронавирусом

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 241 пациент, умерло 14 человек, от COVID-19 - 10.

Новые случаи подтверждены в следующих территориях: Барнаул – 65, Бийск – 24, Рубцовск – 16, Заринск, Новоалтайск – по 9 заболевших, Славгород – 8, Яровое, Первомайский район – 5, Алейск, Волчихинский, Залесовский районы – по 4 заболевших, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Красногорский, Кытмановский, Локтевский, Родинский районы – по 3 человека, Белокуриха, Егорьевский, Заринский, Завьяловский, Косихинский, Краснощековский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Романовский, Тальменский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алейский, Алтайский, Зональный, Курьинский, Новичихинский, Павловский, Панкрушихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Солтонский, Суетский, Троицкий, Тогульский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский, Шипуновский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 25 678 человек. Выздоровели всего 22 204 (+241 за сутки) человека. Умерло 1089 (+14 за сутки) человек, от тяжелого течения коронавирусной инфекции – 545 (+10 за сутки) человек; иные причины привели к смерти – 540 (+4 сутки) человек; на экспертизе – 4 человека.

По состоянию на 28 ноября в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 337 человек. Кроме этого, 1 410 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, лечатся в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 626, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 162.

В госпиталях края развернуто 5 595 коек, к кислороду имеют подключение 3015, с ИВЛ – 488. Резервных коек - 1848.

557 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 670 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание на дому.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано 825 984 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 262,56 исследований на каждые 100 тысяч жителей или 6721 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7232 за минувшие сутки.