Грудинин получил пост в республике Алтае, новосибирское правительство заморозили, а в Кемерово меняют новогодние маски на медицинские. Как в Сибири прошла неделя 20-27 ноября

Неделя в регионах СФО богата на события. Правда, большинство из них пришлось на конец недели. Рассказываем, чем запомнится жителям Сибири конец ноября.

Новосибирская область

В пятницу, 27 ноября, в Новосибирске отопления лишились более сотни объектов Центрального района. Среди них — здание администрации Новосибирской области и регионального правительства. В нем также отсутствовала и горячая вода.

Красноярский край

До чего доводит порой самоизоляция. В Красноярском крае 10 вахтовиков после обязательного двухнедельного карантина перед выходом на работу попали в психдиспансер. По словам руководителей компании, там их будут лечить от злоупотребления алкоголем. Самоизоляция прошла нетривиально. А между тем двухнедельная изоляция считается рабочим временем, поэтому работники компании обязаны соблюдать установленные правила. В том числе и запрет на употребление алкоголя на рабочем месте. Кстати губернатор края Александр Усс официально запретил проведение корпоративов. Поэтому не исключено, что незадачливые вахтеры могут попасть еще и под нарушение губернаторского запрета.

Алтайский край

В Алтайском крае самые громкие события произошли в пятницу. Так, депутатами все же был одобрен новый бизнес-омбудсмен. Им стал теперь уже бывший глава правового комитета краевого парламента Андрей Осипов. На той же сессии депутаты одобрили бюджет региона во втором, окончательном чтении. Бурные обсуждения вызвал также запрет на проведение новогодних корпоративов.

Иркутская область

При гордуме Иркутска появится свой Молодежный парламент. Так решили 26 ноября на 20-м очередном заседании представительного органа. В структуре парламента будут председатель, заместитель председателя, совет и секретарь. Также создадут три-четыре профильных комиссии. Парламентарий сможет представлять интересы молодежи и вносить предложения на заседаниях.

Республика Алтай

В Республике Алтай на должность руководителя Центра развития РА назначили Грудинина. Правда не известного коммуниста, а другого, но тоже не местного. Но Михаил Грудинин уже поспешил заявить, что переезжает в республику на постоянное место жительства.

Он также сообщил, что последние 20 лет проработал в градостроительстве.

«Моя ключевая компетенция – комплексное развитие территорий и привлечение инвестиций в рамках реализации программы «Сильный Алтай», взаимодействие с бизнесом, муниципалитетами, органами исполнительной и законодательной власти», - сказал Грудинин.

Республика Хакасия

Министр культуры Хакасии Леонид Еремин подал в отставку менее чем через три месяца после вступления в должность. Глава республики уже подписал его заявление об увольнении по собственному желанию. Уход с поста связан с жизненными и семейными обстоятельствами.

Томская область

Жена Томского градоначальника Галина Кляйн, выбросившая подушку с банковскими картами, сама заработала уголовное дело. Оно возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Напомним, жена мэра, сейчас временно отстраненного от должности, во время обыска выкинула в окно подушку с находившимися внутри сведениями о финансовых счетах с крупными суммами. За что теперь и ответит.

Омская область

Здесь сокращают чиновников.

«Перед нами стоит задача сократить от 5 до 10 процентов сотрудников к 1 апреля. Это не просто сокращение, это вопрос оптимизации работы наших министерств и ведомств. Мы должны увидеть слабые моменты, и нам предстоит большая и комплексная работа для того, чтобы повысить эффективность работы в госорганах, а также муниципалитетов», — пояснил губернатор Александр Бурков.

Республика Тува

В Туве заработал Центр управления регионом. Несмотря на то, что это федеральная структура, глава республики уже высказался. Что хочет видеть эффективность работы для регионального правительства.

«Это хорошо, что профессионалы будут работать с обращениями, - сказал Глава, - но ваша работа должна быть видна и исполнительной власти, от имени которой вы будете готовить ответы», - заявил он.

Специалисты ЦУРа будут работать с обращениями граждан в адрес органов исполнительной власти во всех социальных сетях и мессенджерах.

Кемеровская область.

А здесь вместо новогодних масок решили закупить медицинские. Кузбасс из-за коронавируса сократил траты на празднование Нового года.

«Деньги пошли на приобретение средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, лабораторные исследования и выплаты медицинским работникам», - рассказала заместитель министра здравоохранения Кузбасса.