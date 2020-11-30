«Холост/девица». Как на Алтае проводили перепись населения 100 лет назад

Первая советская перепись населения прошла на Алтае в 1920 году. В честь юбилея этого события Алтайкрайстат рассказал, о чем спрашивали жителей в прошлом веке.

Как в Алтайском крае будут проводить перепись населения в апреле 2021 года? Новости 14.10.2020 18:30

На тот момент на этой территории проживало 2,5 миллиона человек (34 % населения Западной Сибири и 2,7 % населения России). И было всего пять городов (Барнаул, Бийск, Камень, Славгород и Рубцовск) и один поселок.

Учет население провели, несмотря на Гражданскую войну (в некоторых районах велись военные действия). И тогда, и сейчас статистиков интересовали образование, занятость, источники средств к существованию, миграция и семейное положение.

Так, например, у жителей спрашивали о «семейном состоянии». Галочку нужно было поставить напротив: холост, девица, женат, замужем, вдов, разведен.



Любопытный момент: в ходе переписи населения 10 лет назад вдруг выяснилось, что число замужних женщин в нашей стране превышает число женатых мужчин (!) (сведения записывались со слов опрашиваемых, без требования документов).

А еще предкам нужно было указать свою грамотность. Им предлагали три варианта: «вовсе неграмотен» или «читает и пишет или только читает». При этом учитывалось владение не только русским языком, но и другим.

100 лет назад у людей спрашивали о «занятиях, дающих средства к существованию». Надо было указать не только специальность, но и «положение в промысле». Предлагались варианты: хозяин с наемными рабочими, хозяин без наемных рабочих, помогающие члены семьи, служащий, рабочий, ученик.

Сколько нас теперь, кто женат, а кто нет – узнаем в апреле 2021 года. Только в этой переписи есть отличие от предыдущих будут использованы цифровые технологии. «Переписаться» можно будет двумя способами: очно и на сайте Госуслуг.