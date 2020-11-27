Существенно больше. Губернатор Томенко оценил бюджет Алтайского края на 2021 год

Бюджет Алтайского края на следующий год пришлось верстать в сложных условиях. Но, несмотря на пандемию, региону удалось удержать ситуацию в экономике и найти средства на жизнь в 2021 году, выполняя все социальные обязательства. Об этом на сессии регионального парламента в пятницу, 27 ноября, заявил губернатор Виктор Томенко.

О том, как принимали бюджет

А принимали его в особых условиях – пандемии коронавируса. И правительству, и депутатам пришлось учитывать не только традиционные нужды региона, но и новые, ковидные.

«Всю работу нужно было выстраивать под знаком ковида. Было много сомнений, переживаний. И техника организации работы была не понятна: как устроить обсуждение, как услышать голос каждого (с апреля 2020 года в АКЗС сессии проходят в полудистанционном формате – прим.ред.)», - сказал Томенко.

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Он поблагодарил депутатов за плодотворное сотрудничество – несмотря на непростую ситуацию, все встречи и переговоры прошли в срок и конструктивно.

«Я, как высшее должностное лицо, удовлетворен ходом работы и обсуждения. Получилась плотная, содержательная и сущностная дискуссия по многих аспектам (…). Все фракции смогли преодолеть противоречия и разногласия и подавляющим большинством принять бюджет», - сказал Томенко.

За документ, подготовленный краевым минфином, проголосовали 58 депутатов из 60, присутствовавших на сессии. Против были только двое. Поддержали документ представители всех фракций: «Единая России», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР.

Глава региона заверил, что правительство понимает, с чем нужно работать дальше, чтобы учесть взгляды и позиции всех политических сил.

Виктор Томенко на сессии АКЗС, 27.11.2020 Дмитрий Черских/АКЗС

О том, каким будет этот бюджет

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Он будет существенно больше, чем предыдущий (в первоначальной версии). Казна подрастет даже в условиях экономической нестабильности.

Если ровно год назад основные параметры были такими: доходы - 112,4 млрд рублей, расходы – 118 млрд рублей, дефицит – 5,6 млрд рублей. Документ на следующий год уже с параметрами: доходы - 123,8 млрд рублей, расходы - 129,7 млрд рублей, дефицит - 5,9 млрд рублей.

Причем этот рост обеспечили не только поступления из федерального бюджета (64,4 млрд рублей, + 15% к прошлом году), но собственные доходы (59,3 млрд, + 5%).

При этом казна останется социально-ориентированной. Все выплаты, все обязательства регион исполнит. Это важно для всех сфер, но особенно для системы здравоохранения.

«Мы впервые вышли на полное финансовое обеспечение наших краевых полномочий по здравоохранению. Все, что должно быть профинансировано из краевого бюджета, обеспечено деньгами в полном объёме», - сказал глава региона.

Кстати, по словам Томенко, в следующем году медики, работающие с ковидными пациентам, будут получать не менее «значительные выплаты, чем в этом году». Но выдавать их будет теперь фонд социального страхования, а не краевой бюджет.

В целом расходы на здравоохранение в следующем году превысят 50 млрд рублей (13,5 млрд заложены в казне, еще 36 мдрд рублей – в бюджете ТФОМС).

Виктор Томенко на сессии АКЗС, 27.11.2020 Дмитрий Черских/АКЗС

О том, каким был уходящий год

И снова про коронавирус. Когда пандемия только начиналась, власти прогнозировали серьезное выпадение доходов по итогам 2020 года. Но этого удалось избежать.

«Беспрецедентные меры на федеральном и краевом уровнях помогли аккуратно пройти сложный выбор между жесткой борьбой с пандемией и поддержкой бизнеса. Это позволило сохранить уровень самой экономики и ожидаемые доходы бюджета», - подчеркнул Виктор Томенко.

И о том, каким будет год следующий

Малый бизнес в Алтайском крае получит налоговые послабления Новости 25.11.2020 12:35

Один из главных вопросов в повестке сессии – меры поддержки бизнеса. Но уже не в пандемии, а в период отмены ЕНВД (единого налога на вмененный доход).

Во-первых, депутаты продлили налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, которые работают на упрощенном и патентном налогообложении. Нулевая ставка для них будет до 2024 года. Кстати, расширили и число субъектов, которые смогут воспользоваться каникулами.

Во-вторых, сделали более привлекательной патентную систему налогообложения. Так, со следующего годы предприниматели, работающие на патенте, смогут снизить выплаты на сумму, направляемую в соцфонды. Кроме того, список видов деятельности, кто может воспользоваться патентом, расширили до 83 видов.

Все это сделано, чтобы облегчить переход бизнеса с «вмененки» на другие режимы.

«У нас более 37 тысяч хозяйствующих субъектов, из них 32 тысячи – ИП, которые работали на ЕНВД. Поправки коснутся более половины предпринимателей – примерно 20 тысяч субъектов. Мы крайне заинтересованы, чтобы бизнес развивался и строил планы на будущее», - резюмировал глава региона.

А спикер АКЗС Александр Романенко добавил, что принятый бюджет - следствие большой совместной работы.

«И мы тоже благодарны правительству за то, что в напряженном бюджете нашли возможность пойти на увеличение финансирования некоторых отраслей», - сказал он.

Но совместная работа с бюджетом будет продолжаться и течение года. Судя по опыту прошлых лет, в параметры казны еще будут внесены изменения. В течение года регион, возможно, получит дополнительные средства из федерального бюджета.