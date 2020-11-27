А самогонку можно? Алтайские депутаты не поняли, какие именно корпоративы запрещены

Повторное заболевание коронавирусом, продленные больничные, поминках-свадьбах и алкоголь – об этом и не только подискутировали депутаты парламента Алтайского края на сессии 27 ноября. А поводом для обсуждения нового антиковидного указа главы региона стало выступление замначальника алтайского Роспотребнадзора Ульяны Калининой.

Про больничные и вакцинацию

Председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев поинтересовался, есть ли повторные случаи заболевания коронавирусом и к чему приведет массовая вакцинация против COVID-19 в декабре.

Калинина пояснила, что ведомстве не ведет такую статистику. Но этот процесс изучается.

«Пока мы не понимаем, как работает иммунитет. Случаи, когда у человека уже выявлялся вирус и затем он опять выявляется, есть. Но пока сложно сказать, это новое заболевание или концентрация вируса в организме, которая вызывает острое течение», - пояснила она.

Кстати, вакцинация населения пройдет не в декабре, как полагают некоторые депутаты, а позже. Так что и данные о ее эффективности будут позднее.

Единоросс Николай Якушев поинтересовался, как Роспотребнадзор организовал взаимодействие с исполнительной властью, правоохранителями и другими структурами для контроля выполнения их же рекомендаций, правил и указов губернатора. Особенно масочного режима. Но ответ в довольно жесткой форме получил от спикера АКЗС Александра Романенко. Мол, Якушев итак все это знает.

А коммунист Андрей Сартаков предложил увеличить продолжительность больничных для болеющих ОРВИ, которых выписывают на работу без проведения теста на коронавирус, как минимум до 14 дней. Он считает, что таким образом удастся сдержать распространение инфекции. Кстати, как пояснила Калинина, это предложение уже обсуждали и, возможно, учтут.

Не танцуй с Голобородько!

Тему новогодних ограничений, введенных пару дней назад, поднял бизнесмен-единоросс Сергей Лямин. И уже по «ковидной традиции» попросил относиться к бизнесу во время проверок с пониманием.

Оказалось, что даже депутаты не понимают, на какие именно мероприятия распространяется запрет с 15 декабря по 15 января. Но объяснения Ульяны Калининой, которой даже пришлось достать копию указа, запутали депутатов еще больше.

Разъяснение взял на себя Александр Романенко. Вот, как он интерпретирует указ губернатора:

«Речь идет о праздничных корпоративных мероприятиях. Все, что касается поминок, свадеб проводить можно, но в рамках рекомендаций Роспотребнадзора».

Но вот вопрос: как дифференцировать новогодние корпоративы?

«Мы можем пойти с Денисом Александровичем (Голобородько – прим.ред.) устроить депутатский корпоратив, а можем просто приятно посидеть», - спросил Сергей Лямин.

«Приятно посидеть – пожалуйста. Никто вам не запрещает. В рамках тех столов, которые есть», – отозвался Романенко.

«А если день рождения?» - не унимался Лямин.

«Мы же говорим. Рестораны и другие предприятия общественного питания будут работать также, как и сейчас. Поэтому пришли вы с Голобородько, сели, пригласили свои семьи согласно расстановке столов… Пожалуйста, говорите тосты, никто вам этого не запрещает. Но устраивать танцы, пляски и концерты нельзя», - еще раз пояснил Романенко.

Калинина добавила: «идти можно тем составом, которым постоянно общаешься, а вот массово – значит создать высокие риски распространения инфекции».

Понятнее не стало.

Свои «пять копеек» вставил и единоросс, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев. В его детстве Новый год встречали в семейном кругу. Чего он пожелал и депутатам, и населению края, предложив учесть этот момент при оформлении снежных городков. Впрочем, как пояснил Романенко, горок в этом году не будет, чтобы дети и их бабушки не устраивали столпотворений.

«Самогоночку надо пить»

Долю юмора в дискуссию добавил единоросс Дмитрий Аганов. Он спросил, а убивают ли коронавирусную инфекцию алкогольные пары. Ничуть не смутившаяся представитель Роспотребнадзора пояснила, что научных данных по этому поводу она не видела.

Депутатов такой ответит не устроил. Благо в зале заседаний оказалась замминистра алтайского минздрава Наталья Белоцкая. Но она тоже была готова сослаться только на научные данные, но исследований, подтверждающих эту теорию, она не знает.

И тут Ульяна Калинина добавила: вирус убивают не пары алкоголя, а 60% этиловый спирт и 70% изопропиловый.

«Самогоночку надо пить», подвел итог теме Александр Романенко.

Но у депутатов осталось еще много вопросов. Представитель губернатора и правительства в АКЗС Стелла Штань заявила, что раз даже на этой площадке возникли недопонимания, власти подготовят официальное разъяснение указа.