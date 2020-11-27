В АлтГПУ пройдет конференция, посвященная изучению, сохранению и популяризации истории и культуры Алтайского края

2-4 декабря 2020 г. в Алтайском государственном педагогическом университете при финансовой поддержке РФФИ в формате online состоится X международная научная конференция «Этнография Алтая и сопредельных территорий в дискурсе новационных и традиционных подходов: результаты и проблемы изучения региональной истории и культуры народов». В работе конференции примут участие более 80-ти исследователей из 18 городов России.

Предстоящая конференция продолжает серию научных мероприятий, проводимых на базе Алтайского государственного педагогического университета, является юбилейной и посвящена тридцатилетию исследований, в том числе историко-этнографических экспедиций Центра устной истории и этнографии. На протяжении тридцати лет Центр устной истории и этнографии является лидером в изучении, сохранении и популяризации истории и культуры Алтайского края.

Конференция посвящена анализу изучения этнической истории и культуры народов Алтая и сопредельных территорий в контексте развития новых теоретико-новационных подходов и методов исследования и обобщения прошлого опыта с целью определения дальнейших перспектив антропологических исследований и прикладного развития этнологической науки в ответ на вызовы современной общественной практики на региональном уровне. Конференция является важным научным событием в жизни региона и площадкой для ведущих специалистов в области этнологии, социально-культурной антропологии, устной истории. Организация конференции на базе АлтгПУ позволяет говорит о признании Центра устной истории как в России, так и за рубежом.

Одна из важных задач предстоящей конференции заключается в сосредоточении внимания специалистов на выявлении потенциальных возможностей установления тесных связей антрополого-этнологических исследований с практическими потребностями сибирских регионов как в сфере принятия управленческо-нормативных решений, так и для решения насущных современных задач региональных систем образования, культуры, туризма и социальной сферы.