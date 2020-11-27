Барнаульские предприниматели сыграют в спектакле "Восемь любящих женщин"

В музыкальном театре продолжаются репетиции шестого сезона театрального проекта "Большая сцена". Его суть в том, что барнаульские предприниматели на несколько месяцев перевоплощаются в актеров

На этот раз театральный проект "Большая сцена" подарит зрителям сразу два часовых спектакля. А еще исполнит давнюю детскую мечту одной из актрис.

"Сейчас я играю Огюстену, здесь это одна из главных ролей. Тогда это была Пьеретта, более стильная женщина. А сейчас я играю злобную бабку одинокую", – говорит Наталья Еньшина, участница "Большой сцены". Позади месяц упорной работы над ролью.

"Моя сверхзадача – прежде всего, выйти за рамки привычного, и в голосе, и в теле, и в артистичности. Поэтому хотелось бы, чтобы роль удалась", – рассказывает Светлана Шабалина, участница "Большой сцены".

На репетициях актеры-предприниматели пропадают по нескольку часов, вплоть до позднего вечера. Говорят, мысли о роли не покидают и дома.

«Дома я все это представляю, вхожу в роль. Оцениваю, куда я подхожу, что вижу перед собой. Именно так происходит единение с персонажем» , – отмечает Василина Титова, участница проекта.

А вот другая участница "Большой сцены" Ирина Белоусова "породнилась" с ролью буквально с первой репетиции. Героиня, которую играет девушка, ей близка. Даже при условии что репетируют актеры пока без костюмов. Но они вот-вот должны появиться.

"Костюм продуман, это шикарное длинное платье в пол. Я играю даму из высшего, светского общества", – рассказывает она.

Внушительный объем работы уже осилен, хотя до финала еще не дошли. Режиссер спектакля Татьяна Столбовская говорит, что самое сложное – научиться переживать роль, а не играть ее.

"Все будет живое: оценки, интонации, жесты. Мы ждем азарт со стороны актеров и зрителей и уйму положительных эмоций. А для тех, кто не знаком с сюжетом "Восьми любящих женщин", в финале сюрприз", – отмечает она.

Премьера не за горами. Уже 7 декабря на большой сцене Музкомедии шестой сезон театрального проекта завершится. Ну а пока актеры отшучиваются, говорят, есть еще немного времени, чтобы научиться преодолевать волнение перед зрительным залом, который пока пуст.

*Генеральный партнер проекта — PURESPACE — комплексная антимикробная и противовирусная защита для дома, бизнеса и производства. Продукция компании одобрена НИИ Дезинфектологии России и включена во всероссийский дезреестр.

Премьера проекта - 7 декабря, 18:30 на сцене Музыкального театра (пр. Комсомольский, 108). Бронь билетов по телефону 20-55-36.