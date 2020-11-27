О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Выборы - 2021 Беседы с учеными
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Выборы - 2021
Беседы с учеными

Предложения «Единой России» вошли в бюджет Алтайского края на 2021 год

Новости
1

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания приняли бюджет региона на следующий год. В числе поправок между первым и вторым чтениями – предложения «Единой России».

Социальные поправки

Разработчики проекта учли почти все поправки ЕР. Например, индексацию на уровень инфляции ежемесячных пособий на ребенка и региональный материнский капитал.

По словам председателя комитета по бюджету и налогам АКЗС Владимира Устинова, в краевой казне на следующий год сохранены все социальные выплаты. А ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий ко второму чтению проиндексированы на 4%, также по предложению ЕР. Будут повышены и зарплаты бюджетников.

«Мы детально рассматривали предложения каждой фракции по сфере здравоохранения и дополнительно ко второму чтению выделили 1 млрд 400 млн рублей (в первом чтении мы уже заложили более 1 млрд рублей), 50 млн рублей из которых предусмотрены на замену медтехники и оборудования», - сказал Устинов.

Не забыты и муниципальные образования - дотация на сбалансированность бюджета выросла на 300 млн рублей, субсидия на поддержку местных инициатив - еще 50 млн рублей.

Здравоохранение - особая тема

Доктор медицинских наук, председатель комитета по здравоохранению и науке АКЗС Александр Лазарев назвал бюджет сбалансированным и антиковидным. По его словам, документ максимально учитывает потребности края в борьбе с инфекцией COVID-19.

«За короткий промежуток времени у нас создано 30 ковидных госпиталей, по сути, 30 лечебных учреждений. Приобретено огромное количество медицинской техники: только парк компьютерных томографов увеличился в три раза, а парк автомобилей скорой помощи - в два раза», - заявил Лазарев. И призвал депутатов направить все усилия на помощь региону.

Выступил на сессии и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«В 2021 году мы выходим на финансирование здравоохранения Алтайского края, помимо федеральных выплат и деятельности федеральных организаций, в размере 50 млрд рублей. Мы впервые вышли на полную финансовую обеспеченность наших краевых полномочий в здравоохранении. Таким образом, с точки зрения нормативного обеспечения здравоохранения мы в полном объёме обеспечены собственными средствами. Такое в истории края получилось впервые», - сказал глава региона.

И сельское хозяйство 

Председатель комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов особо отметил поддержку экономики края и ее главную отрасль - сельское хозяйство.

Работа

Малый бизнес в Алтайском крае получит налоговые послабления

Новости

«Мы впервые за всю историю провели модернизацию сельского хозяйства на 7,5 млрд рублей, поэтому в оптимальные сроки убрали урожай, несмотря на сложный год. Сегодня сельское хозяйство имеет хорошую финансовую подушку безопасности в виде господдержки. По всем видам статей аграрная сфера получила поддержку, в том числе федерального бюджета, например, 300 млн на развитие масличных культур, чего мы долго добивались», - сказал он.

И подчеркнул, что регион никогда еще не направлял столько денег на сельское хозяйство.

А руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Приб поблагодарил правительство и губернатора за открытое взаимодействие с депутатами и эффективную работу правительства. А также за увеличение субсидий на поддержку местных инициатив на 50 млн (итого на год будет 300 млн рублей). В два раза больше средств будет направлено на проект «Городская среда».

«Важен баланс: и сохранить социальное благополучие жителей края и совершенствовать инфраструктуру, которая напрямую влияет на качество жизни», - сказал Приб.

«Единая Россия» поддержала принятие закона о краевом бюджете на 2021 год.

Мария Прусакова, 2020 год

Почти единогласно, но не без критики. Депутаты Алтайского края приняли бюджет на 2021 год

Аналитика

Против главного финансового документа края проголосовало только два депутата

1060

Автор: Политсиб.ру

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (1)

1000

Старушка Шепокряк

долой партию жуликов и воров!!!

Ответить