Предложения «Единой России» вошли в бюджет Алтайского края на 2021 год

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания приняли бюджет региона на следующий год. В числе поправок между первым и вторым чтениями – предложения «Единой России».

Социальные поправки

Разработчики проекта учли почти все поправки ЕР. Например, индексацию на уровень инфляции ежемесячных пособий на ребенка и региональный материнский капитал.

По словам председателя комитета по бюджету и налогам АКЗС Владимира Устинова, в краевой казне на следующий год сохранены все социальные выплаты. А ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий ко второму чтению проиндексированы на 4%, также по предложению ЕР. Будут повышены и зарплаты бюджетников.

«Мы детально рассматривали предложения каждой фракции по сфере здравоохранения и дополнительно ко второму чтению выделили 1 млрд 400 млн рублей (в первом чтении мы уже заложили более 1 млрд рублей), 50 млн рублей из которых предусмотрены на замену медтехники и оборудования», - сказал Устинов.

Не забыты и муниципальные образования - дотация на сбалансированность бюджета выросла на 300 млн рублей, субсидия на поддержку местных инициатив - еще 50 млн рублей.

Здравоохранение - особая тема

Доктор медицинских наук, председатель комитета по здравоохранению и науке АКЗС Александр Лазарев назвал бюджет сбалансированным и антиковидным. По его словам, документ максимально учитывает потребности края в борьбе с инфекцией COVID-19.

«За короткий промежуток времени у нас создано 30 ковидных госпиталей, по сути, 30 лечебных учреждений. Приобретено огромное количество медицинской техники: только парк компьютерных томографов увеличился в три раза, а парк автомобилей скорой помощи - в два раза», - заявил Лазарев. И призвал депутатов направить все усилия на помощь региону.

Выступил на сессии и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«В 2021 году мы выходим на финансирование здравоохранения Алтайского края, помимо федеральных выплат и деятельности федеральных организаций, в размере 50 млрд рублей. Мы впервые вышли на полную финансовую обеспеченность наших краевых полномочий в здравоохранении. Таким образом, с точки зрения нормативного обеспечения здравоохранения мы в полном объёме обеспечены собственными средствами. Такое в истории края получилось впервые», - сказал глава региона.

И сельское хозяйство

Председатель комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов особо отметил поддержку экономики края и ее главную отрасль - сельское хозяйство.

Малый бизнес в Алтайском крае получит налоговые послабления Новости 25.11.2020 12:35

«Мы впервые за всю историю провели модернизацию сельского хозяйства на 7,5 млрд рублей, поэтому в оптимальные сроки убрали урожай, несмотря на сложный год. Сегодня сельское хозяйство имеет хорошую финансовую подушку безопасности в виде господдержки. По всем видам статей аграрная сфера получила поддержку, в том числе федерального бюджета, например, 300 млн на развитие масличных культур, чего мы долго добивались», - сказал он.

И подчеркнул, что регион никогда еще не направлял столько денег на сельское хозяйство.

А руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Приб поблагодарил правительство и губернатора за открытое взаимодействие с депутатами и эффективную работу правительства. А также за увеличение субсидий на поддержку местных инициатив на 50 млн (итого на год будет 300 млн рублей). В два раза больше средств будет направлено на проект «Городская среда».

«Важен баланс: и сохранить социальное благополучие жителей края и совершенствовать инфраструктуру, которая напрямую влияет на качество жизни», - сказал Приб.

«Единая Россия» поддержала принятие закона о краевом бюджете на 2021 год.