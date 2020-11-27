В Госдуме предложили давать льготы семьям с высоким уровнем достижений

С инициативой выступила депутат Госдумы Елена Строкова. Она предложила создать специальную программу, основанную на показателях их деятельности как отдельной ячейки общества. Она должна получить название «Семейный индекс» и не имеет аналогов в других странах.

Как считает Строкова, одной из льгот может стать уменьшение процентной ставки по ипотеке: чем выше коэффициент «семейного индекса», тем ниже процент по кредиту на жилье. Кроме того, семьям с высоким семейным индексом предлагается делать скидку на покупку мебели, автотранспорта, отделочных и строительных материалов российского производства.

Размер «семейного индекса» будет складываться из показателей, напрямую связанных не только с самим улучшением демографической ситуации, но и с уровнем и качеством развития детей в семьях, пишет RT.

При этом, коэффициент «семейного индекса» она предлагает увеличивать за само создание создание семьи и рождение трех детей. В плюс также пойдет участие ребенка в различных городских, региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях и конкурсах, окончание школы, колледжа или вуза с отличием, получение дополнительного образования и спортивные достижения.

При этом система должна состоять из нескольких уровней. С достижением нового уровня количество льгот должно увеличиваться.