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В Госдуме предложили  давать льготы  семьям с высоким уровнем достижений

Новости
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С инициативой  выступила депутат Госдумы Елена Строкова.  Она предложила создать специальную программу, основанную на показателях  их деятельности как отдельной ячейки общества. Она должна получить название «Семейный индекс» и не имеет аналогов в других странах.  

Как считает Строкова, одной из льгот может стать уменьшение процентной ставки по ипотеке: чем выше коэффициент «семейного индекса», тем ниже процент по кредиту на жилье.  Кроме того,  семьям с высоким семейным индексом предлагается делать скидку на покупку мебели, автотранспорта, отделочных и строительных материалов российского производства.

Размер «семейного индекса» будет складываться из показателей, напрямую связанных не только с самим улучшением демографической ситуации, но и с уровнем и качеством развития детей в семьях, пишет  RT.

При этом, коэффициент «семейного индекса»  она предлагает увеличивать за само создание создание семьи и рождение трех детей. В  плюс также пойдет участие ребенка в различных городских, региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях и конкурсах, окончание школы, колледжа или вуза с отличием, получение дополнительного образования и спортивные достижения.

При этом система должна состоять из нескольких уровней.   С достижением  нового уровня количество льгот должно увеличиваться.

 

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Государственная дума РФ

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