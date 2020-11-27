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Очередной алтайский министр на фоне пандемии коронавируса ушел на больничный

Новости
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Министр образования Алтайского края Максим Костенко на фоне пандемии коронавируса ушел  на больничный. Об этом рассказал источник «Политсибру». Пока не известно, связан ли уход на больничный с коронавирусом, сдавал ли он вообще тесты на  COVID-19 или дело в возможных клинических  проявлениях. 

Напомним, ранее о положительном тесте на коронавирус сообщал министр здравоохранения Дмитрий Попов.  Губернатор края Виктор Томенко также  перенес коронавирус и даже был госпитализирован позже в краевую клиническую больницу.  Пресс-служба главы края рассказала,  что у него возникла вирусная пневмония. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат. Затем коронавирусом переболели 4 вице-губернатора региона: Денис Губин,  Александр Климир, Игорь Степаненко и Александр Лукьянов. 

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

1000

гость

Ушёл осваивать Инстаграм.

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Гость

да, только там ему и размышлять о судьбах Отечества

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