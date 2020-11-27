Очередной алтайский министр на фоне пандемии коронавируса ушел на больничный

Министр образования Алтайского края Максим Костенко на фоне пандемии коронавируса ушел на больничный. Об этом рассказал источник «Политсибру». Пока не известно, связан ли уход на больничный с коронавирусом, сдавал ли он вообще тесты на COVID-19 или дело в возможных клинических проявлениях.

Напомним, ранее о положительном тесте на коронавирус сообщал министр здравоохранения Дмитрий Попов. Губернатор края Виктор Томенко также перенес коронавирус и даже был госпитализирован позже в краевую клиническую больницу. Пресс-служба главы края рассказала, что у него возникла вирусная пневмония. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат. Затем коронавирусом переболели 4 вице-губернатора региона: Денис Губин, Александр Климир, Игорь Степаненко и Александр Лукьянов.