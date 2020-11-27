Бинго! Депутата Осипова назначили уполномоченным по правам предпринимателей в Алтайском крае

После затянувшейся процедуры согласования в Алтайском крае все-таки назначили нового бизнес-омбудсмена. Им стал в прошлом глава «Аско-Меда», а ныне глава правового комитета краевого парламента Андрей Осипов. Только что на сессии его выбрали депутаты большинством голосов. И лишили депутатских корочек. А чуть раньше - лишили полномочий теперь уже экс-уполномоченного Павла Нестерова.

Встреча Осипова

За него (был единственным кандидатом) проголосовали 57 народных избранников, присутствовавших на сессии. Против - только один. Еще один не голосовал.

Спорная кандидатура. Алтайский бизнес снова выступил против назначения Осипова омбудсменом Аналитика 14.10.2020 16:58

Глава КПРФ Мария Прусакова попыталась призвать краевую власть, предложившую его кандидатуру, к совести. Она напомнила, что изначально бизнес-сообщество не поддержало Осипова.

«Неужели так плохо с кадрами? Андрей Геннадьевич - тот, кто всегда руководствуется интересами работодателя. При всем уважении, предпринимателям нужна реальная поддержка. Бизнесу сейчас итак тяжело, но его решили добить назначением Осипова», - заявила Прусакова.

Дело в том, что по закону кандидатуру подбирает глава региона, но он должен согласовать ее с бизнес-сообществом. И некогда молчаливое сообщество на этот раз выступило против выбранного в качестве нового омбудсмена. Они как минимум два раза направляли в правительство письма с выражением несогласия. Но, судя по всему, власти удалось уладить вопрос.

Депутат-справедливоросс Людмила Суслова считает, что сейчас депутаты авансом оказывают Осипову доверие, которое ему предстоит оправдать. А глава фракции ЛДПР Владимир Семенов добавил, что вопросов к самому Осипову не имеет, а вот то, что при выборе кандидата не было реальной конкуренции, считает неправильным.

Высказался и единоросс, бизнесмен и глава алтайской «Деловой России» Юрий Матвейко. Он был в числе тех, кто выступил против Осипова.

«Как вы все знаете, было некое напряжение со стороны бизнеса, был вопрос по кандидату и процедуре. Были и объективные, и субъективные причины - встречи состоялись позже, чем это должно было случиться. Но они состоялись. Сначала с зампредом правительства Виталием Снесарем. Мы около двух часов обсуждали и дискутировали. На второй встрече, где было уже около 25 человек, Осипов четко услышал и пропитался проблемами, которые есть в регионе. Хотелось бы, чтобы предприниматели не ошиблись в этом выборе», - сказал Матвейко

А в поддержку нового уполномоченного публично выступили единороссы Сергей Приб и Александр Лазарев, а также член фракции ЛДПР Евгения Боровикова.

Осипов поблагодарил депутатов и сказал, что ему не просто было принять это предложение. Он более 10 лет возглавлял правовой комитет АКЗС и, по его словам, избирался по очень интересному округу.

«Работа уполномоченного для меня интересна и перспективна. И основная цель - не просто освобождение предпринимателей от тягот, но понятная и адресная, и общая помощь от органов госвласти», - сказал Осипов.

А одна из задач - не разочаровать тех, кто его поддержал. А также тех, кто не поддержал (имеет ввиду представителей бизнеса, выступавших против него).

Тут же на сессии Андрей Осипов сложил депутатский мандат (до конца работы созыва остается чуть меньше года). На пост уполномоченного его избрали на пять лет. А пост главы правового комитета АКЗС, который с начала созыва занимал Осипов, по данным «Политсибру», займет самый молодой депутат, единоросс Денис Голобородько.

Проводы Нестерова

А за несколько минут до назначения депутаты согласовали отставку предыдущего бизнес-омбудсмена Павла Нестерова (58 голосов за, один не голосовал).

Нестеров занял этот пост в 2013 году. В 2018-м депутаты переизбрали его на этот пост. Но в начале сентября 2020 года заявил, что уходит в досрочную отставку «в силу возраста». Известно, что теперь он будет работать в команде депутата Госдумы Даниила Бессарабова.

Депутаты попрощались с Нестеровым очень тепло. Единоросс и бизнесмен Альберт Лунев сказал, что в комитете АКЗС по предпринимательству для него всегда будет горячий кофе. Юрий Матвейко похвалил его за членство во все четырех крупных бизнес-объединениях. Людмила Суслова поблагодарила его за сотрудничество, бизнесмен и либерал-демократ Владимир Семенов - за конструктивный диалог и неравнодушное отношение, а коммунист Мария Прусакова за то, что с ним «очень приятно общаться чисто по человечески».