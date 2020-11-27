«Сову на глобус не натянешь». Оппозиция раскритиковала разрешенные в Алтайском крае трехдневные выборы

Алтайский край, как и вся страна, узаконил возможность проведения выборов в течение трех дней. Такое решение большинством приняли на сессии регионального парламента в пятницу, 27 ноября.

За возможность проводить выборы не один день, как было раньше, а в два или три дня проголосовало 45 депутатов. Это были единороссы и либерал-демократы. Против – 13 депутат (справедливороссы и коммунисты). Еще двое не голосовали, хотя на сессии присутствуют.

Исключение из правил

Глава краевой избирательной комиссии Ирина Акимова пояснила, что это изменение продиктовано федеральным законодательством. Но три дня на выборы – это право, а не обязанность.

«Это не базовое условие, а исключение из правил», - подчеркнула Акимова.

Она также уверена, что роста расходов на многодневные выборы может и не быть.

«Комиссия будет принимать решение о назначении такого голосования с учетом финансовой обеспеченности, а также совмещенности выборов. И если голосование будет идти три дня, то тогда досрочные выборы (на которые тоже шли дополнительные траты – прим.ред.) уже не будет», - добавила Ирина Акимова.

А почему не 10 дней?

По мнению депутата от «Справедливой России» Владислава Вакаева, такой формат снизит легитимность голосования.

«От урны с бюллетенем нельзя отводить глаза ни на минуту. Отошел – результат потерял. А тут получится, что ящики будут три дня непонятно где и непонятно кем контролироваться. В период эпидемии можно, но в традицию прекращать не стоит», - сказал Вакаев.

Еще жестче о легитимности высказалась глава КПРФ Мария Прусакова. Она уверена, что это может привести к разрушению государственности.

«Удивительно, а почему не 10 дней (на выборы – прим.ред.). Сову на глобус не натянешь. Какие бы ухищрения вы не придумали, поддержку населения надо зарабатывать улучшением уровня жизни. Когда вы лишаете людей веры в легитимность итогов выборов, вы подрываете основы государства», - сказала она.

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Член фракции ЛДПР Евгения Боровикова (она голосовала против, тогда как вся остальная фракция была за) считает, что самое страшное на участках будет даже не в период голосования, а ночью.

«Тут очень много вопросов. Например, наблюдение мест, где будут храниться бюллетени», - пояснила Боровикова.

Единоросс Денис Голобородько пристыдил оппозицию за то, что она думает только о себе, а не об избирателях, которым такой формат удобен. А это спикер АКЗС, единоросс Александр Романенко призвал коллег не искать «полтергейстов» на выборы.

На том и закончили.