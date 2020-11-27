Профессор АлтГТУ отмечен премией губернатора Алтайского края

Владимир Бородин, доктор экономических наук, профессор АлтГТУ стал первым в Алтайском крае обладателем премии в сфере промышленности имени Г.С. Саковича.

Премия Губернатора Алтайского края в сфере промышленности имени Геннадия Викторовича Саковича присуждается работникам отрасли, внёсшим значительный вклад в развитие промышленности Алтайского края.

Владимир Бородин стал одним из тех, кто стоял у стоков создания Союза промышленников Алтайского края, пройдя все ступени инженерной и управленческой карьеры, более 30-ти лет работал в промышленном комплексе Алтайского края.

Заслуженную награду профессору АлтГТУ передал Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.