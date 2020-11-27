Еще 13 человек с коронавирусом в Алтайском крае скончались за сутки

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 225 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 211 пациентов, умерло 13 человек, от COVID-19 - 7.

Коронавирус подвердился у жителей следующих территорий: Барнаул – 62, Бийск – 25, Рубцовск – 15, Заринск – 12, Новоалтайск – 10, Алейск – 8, Славгород – 7, Тальменский и Первомайский районы – по 6 заболевших, Яровое, Кулундинский район – по 5 заболевших, Волчихинский, Троицкий районы – по 4 заболевших, Баевский, Залесовский, Краснощековский, Локтевский, Мамонтовский, Петропавловский, Родинский, Рубцовский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Завьяловский, Каменский, Крутихинский, Кытмановский, Смоленский, Тогульский, Усть-Пристанский район, Шипуновский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Егорьевский, Змеиногорский, Ключевской, Курьинский, Немецкий национальный, Романовский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 25 450 человек. Уже выздоровели всего 21 963 (+211 за сутки) человека. Умерло 1075 (+13 за сутки) человек (все взрослые), от тяжелого течения коронавирусной инфекции – 535 (+7 за сутки) человек; иные причины привели к смерти – 536 (+6 челвоек) человек; на экспертизе – 4 человека.

По состоянию на 27 ноября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 364 человека. Еще 1 468 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 624, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 178.

Минздравом края развернуто 5805 коек, к кислороду имеют подключение 3015, с ИВЛ – 488. Резервных коек - 1 973.

598 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 752 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание на дому.

Из 25450 заболевших: 7342 – у больных внебольничной пневмонией, 11723 – у заболевших ОРВИ, в 6385 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 819263 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 258,94 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6499 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7054 за минувшие сутки.