Почти единогласно, но не без критики. Депутаты Алтайского края приняли бюджет на 2021 год

Депутаты парламента Алтайского края показали небывалую солидарность при принятии бюджета во втором чтении. Против выступили только два народных избранника из 60 присутствовавших на сессии. Документ во втором и окончательном чтении приняли на сессии в пятницу, 27 ноября.

Каким будет бюджет

Но сначала депутаты вернулись к первому чтению и приняли обновленные параметры бюджета. Благодаря дополнительным 16,1 млрд рублей из федерального бюджета и 1,7 млрд за счет прогнозируемого увеличения собственных доходов в виде акцизов на ГСМ, ко второму чтению проект казны «потяжелел» на 17,2 млрд рублей.

Бюджет Алтайского края на 2021 год:

123,8 млрд рублей – доходы

в том числе 59,3 млрд рублей собственных налоговых и неналоговых доходов,64,4 млрд рублей – безвозмездные поступления из федерального бюджета

129,7 млрд рублей – расходы

5,9 млрд рублей – дефицит

Сколько должен заработать регион в 2021 году:

20,85 млрд руб. - НДФЛ

13,45 млрд руб. - налог на прибыль организаций

14,28 млрд руб. - акцизы

2,19 млрд руб. - транспортный налог

2,59 млрд руб. - налог на совокупный доход

4,28 млрд руб. - налог на имущество организаций

0,57 млрд руб. - иные доходы

1,1 млрд руб. - неналоговые доходы

За что его поддержали депутаты

От фракций ко второму чтению бюджета поступило 103 предложения о направлении дополнительных 13 млрд рублей на разные сферы.

«Учтено подавляющее количество поправок. К каким-то из них планируется вернуться в 2021 году», - сказал зампред краевого правительства, министр финансов Данил Ситников.

Антиковидный бюджет

Депутат «Единой России» Александр Лазарев уверен: правительство делает все возможное и невозможное, чтобы помочь людям. Он напомним, что в крае открыто 30 ковидных госпиталей (назвал их новыми, но вообще все они образованы на базе действующих больниц), парк компьютерных томографов увеличился в три раза, автопарк скорых – в два раза.

«Это хороший, сбалансированный, антиковидный бюджет», - заявил Лазарев.

Выступавшая сразу после него глава фракции КПРФ Мария Прусакова раскритиковала коллегу.

«Ваши слова да правительству в уши. Послушала и у меня сложилось впечатление, что я живу в другом регионе. Люди остаются один на один со своей бедой. В Алтайском крае испытание на прочность проходит тяжелее, чем в других регионах», - сказала Прусакова.

Главная алтайская коммунистка считает, что нужно сократить расходы на правительство и выборы. А высвободившиеся деньги направить на здравоохранение, поддержку «детей войны» и индексацию социальных выплат.

«В следующем году будут проиндексированы важные социальные сферы. Но только на размер официальной инфляции - 4%. Но фактическая инфляция составляет 20%. Индексировать надо не менее, чем на 15%. Люди нищают. А мы экономим на тех, на ком нельзя экономить», - добавила Мария Прусакова.

Из 60 депутатов, присутствовавших на сессии, против бюджета проголосовали только два человека. Коммунистки Мария Прусакова и Вероника Лапина. Остальные члены фракции КПРФ были за.

Баба Яга

Раскритиковали и саму Прусакову. Правда, не так в лоб. Выступавший после нее глава фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов не упустил момент и уколол коллегу по парламенту (у них это взаимно).

«Но СР хоть и оппозиция, но оппозиция конструктивная. В отличие от представителей ряда других партий, мы никогда не поступаем как та Баба Яга, которая «всегда против», - сказал Молотов, явно адресуя эти слова сидящей сзади него Прусаковой.

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После этих слов депутаты в зале встрепенулись, «зашуршали» и захихикали.

«Справедливая Россия» бюджет во втором, как и в первом чтении, поддержала. Потому что, он увеличился в сравнении с прошлым годом, выросли и безвозмездные поступления, и собственные доходы.

«В сегодняшних реалиях отрицательное голосование по бюджету никоим образом не улучшит его параметры и никак не изменит тяжелое социально-экономическое положение жителей Алтайского края», - добавил Молотов.

Но отметил, что бюджет, конечно, не идеален. У крае есть неиспользуемые резервы, в том числе и возможность более активного госзаимствования.

Не там, где нефть рекой и деньги вагонами

В ЛДПР тоже считают, что у края есть резервы пополнения бюджет без роста налогов.

«Мы не устаем говорить, что управление (краевым – прим.ред.) имуществом - не самая сильная сторона (власти – прим.ред.). Чтобы купить что-то ненужное, надо продать что-то не нужное (имеет ввиду необходимость более качественной работы с планом приватизации краевого имущества – прим.ред.). В то же время мы предлагаем уменьшить ставку УСН (упрощенная система налогообложения - прим.ред.) на 2021 год. Много регионов, где власти считают снижение ставок правильным и своевременным решением. И это тоже не те регионы, где нефть рекой и деньги вагонами», - сказал глава фракции ЛДПР Владимир Семенов.

При этом ЛДПР тоже выступила за проект бюджета.

Не хочу быть преступницей

Отдельно слово взяла член фракции ЛДПР, но недавно вышедшая из партии Евгения Боровикова. Она тоже за бюджет, но по иным, чем консолидировано решила фракция, причинам.

«Сейчас трудные времена не только в Алтайском крае, но и по всей стране. И быть против бюджета - это преступление. Ведь тогда не будет финансирования образования, медицины. Я не хочу выглядеть преступнице в глазах жителей и с удовольствием поддержку бюджет. Он сбалансированный, правильный и взвешенный», - сказала Боровикова.

Без права на риск

И самая главная «группа поддержки» краевого бюджета – «Единая Россия».

Глава фракции Сергей Приб напомнил депутатам, что верстать документ пришлось в условиях пандемии, трудностях в экономике и здравоохранении. Он поблагодарил правительство за конструктивную работу.

И напомнил, с какими поправка вышла фракция ЕР. Так, будет проиндексирована зарплата бюджетников, выплаты на ребенка, региональный материнский капитал и выплаты ветеранам труда.

«Депутатский корпус должен отказаться от заведомо популистских и неэффективных решений. У нас нет права на риск», - подытожил свое выступление Приб.

Все получилось

А потом депутатов «подытожил» губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По его словам, краевые меры поддержки бизнеса и федеральная поддержка края позволили сохранить уровень экономики и ожидаемые доходы бюджета.

«Как высшее должностное лицо я удовлетворен и ходом работы, и ходом обсуждения, получилось плотная, содержательная, сущностная дискуссия. Результатом я удовлетворен», - сказал Томенко.

Судя по голосованию депутатов, в целом они эту позицию разделяют.

Кстати, в прошлом году за принятие документа во втором чтении проголосовали 49 народных избранников («Единая Россия» и «Справедливая Россия»), а 12 человек были против (это ЛДПР и КПРФ).