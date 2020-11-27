Жителям Алтайского края звонят мошенники с телефонов налоговой и грозят тюремным сроком за неуплату

Пресс-служба алтайского налоговой службы сообщила, что на телефоны жителей региона звонят злоумышленники. При этом специальное телефонное обеспечение, которое они используют, позволяет определять их номера телефонов .как принадлежащие налоговой службе.

Так, 65-летней жительнице Барнаула позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, сообщил, что на ее счет поступила крупная сумма денег, с которой она обязана заплатить налог, и позже с ней свяжется представитель налоговой службы. Через некоторое время ей поступил звонок от другого злоумышленника, представившегося сотрудником налоговой. Номер телефона, с которого звонил мошенник, определился как 65-95-84 (реальный номер ИФНС России №14 по Алтайскому краю). Неизвестный потребовал от женщины заплатить налог в размере 35 тысяч рублей и сообщил, что за не перевод ему якобы налога женщине грозит уголовная ответственность.

Жительница перезвонила в налоговую и уточнила информацию. Соответственно не стала никому переводить деньги.

УФНС России по Алтайскому краю напоминает, что сотрудники налоговой не требуют у плательщиков переводить деньги на карту:

«Сотрудники инспекции действительно могут позвонить налогоплательщику и сообщить ему о наличии налоговой задолженности. Также мы информируем граждан о возможных способах уплаты налогов – через «Личный кабинет» или мобильные приложения банков. Однако расчет возможен только по официальным реквизитам налоговой инспекции. Эти реквизиты всегда можно найти и проверить их достоверность на сайте ФНС России», - рассказала начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Алтайскому краю Галина Суханова.

Уточнить актуальную информацию о налоговой задолженности каждый может самостоятельно в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС России или на сайте Госуслуг. Кроме того, уточнить свои налоговые обязательства можно по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России – 8-800-2222-222.

Региональное управление просит сообщать о подобных случаях по телефону 297-395 или правоохранительные органы.